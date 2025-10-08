La película de 'Jujutsu Kaisen' se podrá ver en cines. El regreso de Yuji Itadori con la temporada 3 del anime ya tiene fecha de estreno

El anime de 'Jujutsu Kaisen' nos tiene en vilo desde hace un par de años pero ahora sabemos que la tercera temporada está al caer y arrancará oficialmente el próximo enero. Eso sí, viendo el exitazo que ha sido la estrategia de 'Kimetsu no Yaiba' de ir estrenando cada año en cines, en MAPPA tampoco quieren perderse la oportunidad, así que 'Jujutsu Kaisen' pasará brevemente por la pantalla grande.

Nos vamos al cine

Así llegamos a 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', una película recopilatoria que se encargará de recordarnos los momentos más jugosos (y dolorosos) del Arco de Shibuya de la segunda temporada de la serie. Aunque lo más importante es que también incluirá de manera exclusiva los dos primeros capítulos de la tercera temporada.

En Japón este adelanto de la tercera temporada se estrenará el 7 de noviembre, y a nivel internacional no tendremos que esperar demasiado. Crunchyroll ya ha confirmado desde sus redes sociales que se encargará de distribuir la película en cines a nivel internacional, y en concreto en España podremos ver lo nuevo de 'Jujutsu Kaisen' el próximo 14 de noviembre.

El estreno de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' nos llega apenas una semana después de su estreno en Japón, y tiene que ser uno de los estrenos de anime más rápidos que hemos visto en mucho tiempo. Aún toca estar pendientes de la lista de cines en los que se podrá ver, aunque Crunchyroll ya ha revelado que la película de 'Jujutsu Kaisen' tan solo estará disponible en versión original con subtítulos en castellano.

Es muy posible que se trate de un estreno muy limitado de unos pocos días o tan solo un par de semanas. Y si nos lo perdemos, ya tendremos que esperar a enero de 2026 cuando arrancará del todo la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' para marcar el regreso definitivo de Yuji Itadori.

