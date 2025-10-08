HOY SE HABLA DE

La película de 'Jujutsu Kaisen' se podrá ver en cines. El regreso de Yuji Itadori con la temporada 3 del anime ya tiene fecha de estreno

Crunchyroll confirma el estreno de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' para marcar el regreso del anime de MAPPA

Jujutsu Kaisen
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3079 publicaciones de Mariló Delgado

El anime de 'Jujutsu Kaisen' nos tiene en vilo desde hace un par de años pero ahora sabemos que la tercera temporada está al caer y arrancará oficialmente el próximo enero. Eso sí, viendo el exitazo que ha sido la estrategia de 'Kimetsu no Yaiba' de ir estrenando cada año en cines, en MAPPA tampoco quieren perderse la oportunidad, así que 'Jujutsu Kaisen' pasará brevemente por la pantalla grande.

Nos vamos al cine

Así llegamos a 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', una película recopilatoria que se encargará de recordarnos los momentos más jugosos (y dolorosos) del Arco de Shibuya de la segunda temporada de la serie. Aunque lo más importante es que también incluirá de manera exclusiva los dos primeros capítulos de la tercera temporada. 

La secuela de 'Jujutsu Kaisen' será diferente, y Gege Akutami tiene muy claro qué "error" quiere evitar en su nuevo manga
En Espinof
La secuela de 'Jujutsu Kaisen' será diferente, y Gege Akutami tiene muy claro qué "error" quiere evitar en su nuevo manga

En Japón este adelanto de la tercera temporada se estrenará el 7 de noviembre, y a nivel internacional no tendremos que esperar demasiado. Crunchyroll ya ha confirmado desde sus redes sociales que se encargará de distribuir la película en cines a nivel internacional, y en concreto en España podremos ver lo nuevo de 'Jujutsu Kaisen' el próximo 14 de noviembre. 

Jujutsu Kaisen Ejecucion Poster

El estreno de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' nos llega apenas una semana después de su estreno en Japón, y tiene que ser uno de los estrenos de anime más rápidos que hemos visto en mucho tiempo. Aún toca estar pendientes de la lista de cines en los que se podrá ver, aunque Crunchyroll ya ha revelado que la película de 'Jujutsu Kaisen' tan solo estará disponible en versión original con subtítulos en castellano.

Es muy posible que se trate de un estreno muy limitado de unos pocos días o tan solo un par de semanas. Y si nos lo perdemos, ya tendremos que esperar a enero de 2026 cuando arrancará del todo la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' para marcar el regreso definitivo de Yuji Itadori.

En Espinof | La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' nos tiene en vilo, pero mientras tanto este anime clásico del creador de 'Hunter x Hunter' es perfecto para llenar ese vacío

En Espinof | El protagonista de 'Jujutsu Kaisen' no iba a ser Yuji Itadori, pero Gege Akutami tuvo que cambiar de planes para poder publicar su manga


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios