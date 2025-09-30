La secuela de 'Jujutsu Kaisen' será diferente, y Gege Akutami tiene muy claro qué "error" quiere evitar en su nuevo manga

El manga de 'Jujutsu Kaisen' nos dijo adiós el año pasado con un final un tanto agridulce, pero Gege Akutami no se ha querido despedir del todo de sus hechiceros y las maldiciones porque acaba de arrancar la secuela 'Jujutsu Kaisen: Modulo'.

Aunque en este caso nos vamos al futuro con Yuka y Tsurugi Okkotsu, los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin de la serie original y toques de ciencia ficción con aliens invasores. Eso sí, parece que Akutami quiere aprender de sus errores y no repetirlos en la nueva serie.

Aprovechando la segunda oportunidad

Aunque 'Jujutsu Kaisen: Modulo' será, en principio, una miniserie autoconclusiva, también será una oportunidad de oro para Akutami para sacarse alguna espinita que se le quedó pendiente de la primera serie. Especialmente porque en este caso el dibujo corre a cuenta de Yuji Iwasaki, dibujante de 'Cipher Academy', con lo que Akutami puede centrarse completamente en el guión.

"Solamente hay una cosa que desearía haber hecho", dijo Akutami en una entrevista reciente. "Aunque [Modulo] es mi segunda serie y es a corto plazo, ha habido problemas surgiendo constantemente mientras la historia se desarrollaba y no podía resolverlos con el material que había preparado previamente."

Y es que el final de 'Jujutsu Kaisen' desencantó un tanto a muchos fans, que sintieron que el desenlace del manga llegó de manera apresurada y sin atar del todo todos los cabos sueltos. Parece que Akutami quiere ir con más cuidado esta vez y ya se ha enfrentado a varios problemas como guionista para desarrollar mejor la historia, empezando por su planificación. Aunque tiene claro que sin unos personajes carismáticos que usar como base no se puede ir a ninguna parte.

"Escribir una serie, un primer capítulo y una historia autoconclusiva requieren diferentes "músculos", pero saber que tienes que enganchar a los lectores con los personajes es algo que todos comparten. Así que cuando estás tratando de adaptar elementos de una serie a una historia corta, es una buena idea enfocar todos tus esfuerzos en ese frente en particular", admitió el mangaka.

Y es que por ahora 'Jujutsu Kaisen: Modulo' está consiguiendo presentar unos protagonistas muy completos sin depender del todo de la serie original. Aunque la secuela también es una oportunidad de oro para Akutami para desvelar algunos misterios que se le quedaron pendientes en 'Jujutsu Kaisen', especialmente ahora que puede dedicarse "solo" a escribir y planificar mejor las tramas.

