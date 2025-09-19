HOY SE HABLA DE

La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' toma nota de 'Solo Leveling' y 'Kimetsu no Yaiba': el anime se estrena en cines antes de llegar al streaming

En MAPPA no se quieren perder la oportunidad de traumatizarnos otra vez con el Arco de Shibuya

Yuta Okkotsu
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3027 publicaciones de Mariló Delgado

Se ha hecho de rogar, pero ya sabemos que la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' está por fin a la vuelta de la esquina y está prevista para estrenarse el próximo enero. Ahora, en el mundo del anime han ido probando las mieles del éxito (y los dineros) con estrenar sus nuevas temporadas en cines, y siguiendo la estela de 'Solo Leveling' y 'Kimetsu no Yaiba', los hechiceros de 'Jujutsu Kaisen' no quieren ser menos.

Volvamos a Shibuya

De hecho, 'Jujutsu Kaisen' ya ha vuelto este año a los cines con una película recopilatoria centrada en el Arco del Pasado de Gojo, que incluso se pudo ver en España brevemente.

La siguiente parada en el camino es 'Jujutsu Kaisen: Execution', una película recopilatoria que recogerá los eventos más importantes del Arco de Shibuya para refrescarnos la historia (y dejarnos hechos un guiñapo). Y, lo más importante, mostrará también un adelanto con los dos primeros capítulos de la tercera temporada del anime. 

El tráiler ya nos ha dejado algunas de las escenas más impactantes del Arco de Shibuya y un primer vistazo al Arco de Culling Game, con el inevitable encuentro entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu en esta etapa cargadísima de acción. En Japón se ha confirmado su fecha de estreno para el 7 de noviembre y a Estados Unidos llegará el día 5 de diciembre.

'Jujutsu Kaisen' ya tiene su propia secuela con aliens y una nueva generación de hechiceros. Ahora falta por ver si evitará los errores de 'Boruto'
En Espinof
'Jujutsu Kaisen' ya tiene su propia secuela con aliens y una nueva generación de hechiceros. Ahora falta por ver si evitará los errores de 'Boruto'

Así que ahora nos toca seguir esperando las fecha internacionales. Pero teniendo en cuenta que Crunchyroll se encarga de la distribución del anime y han sido muy consistentes con los estrenos en nuestros cines deberíamos poder esperar un estreno en España alrededor de diciembre, justo a tiempo para ver 'Jujutsu Kaisen: Execution' antes del estreno de la nueva temporada.

En Espinof | La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' nos tiene en vilo, pero mientras tanto este anime clásico del creador de 'Hunter x Hunter' es perfecto para llenar ese vacío

En Espinof | El protagonista de 'Jujutsu Kaisen' no iba a ser Yuji Itadori, pero Gege Akutami tuvo que cambiar de planes para poder publicar su manga

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios