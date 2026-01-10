Los sindicatos y los BAFTA dejan claro que 'Los Pecadores' y 'Una batalla tras otra' protagonizarán la gran pelea en los Oscars, pero aún hay muchas sorpresas por delante

Después del reparto de los Critics Choice Awards, que ya desgranamos en este artículo, y con los Globos de Oro a la vuelta de la esquina, la temporada de premios continúa viento en popa y con el rumbo fijo en la cita más importante del año: la esperada ceremonia de entrega de los Oscars. Pero ojo, porque no vamos a ir a ciegas hasta los Premios de la Academia gracias, como de costumbre, a unos sindicatos que van ayudarnos a hacer nuestras quinielas con un extra de precisión.

Durante el último par de días, tanto el sindicato de directores —DGA para los amigos— como el de actores —cuyas siglas son SAG— han anunciado las candidaturas para sus galardones particulares, y las listas de nominados han vuelto a dejar bastante claro por dónde van a ir los tiros en el Dolby Theater dentro de unos meses.

Una batalla pecaminosa en los Actor Awards

Comencemos por los SAG Awards, que este año se han visto sometidos a un rebranding para pasar a llamarse únicamente Actor Awards y que tienen como principal opción para arrasar a 'Una batalla tras otra'. La cinta de Paul Thomas ha marcado un récord histórico con siete nominaciones, incluyendo las categorías de especialistas, actor y actriz principal, actor y actriz de reparto, y la de mejor reparto, que suele marcar el camino al Oscar a la mejor película.

No obstante, la gran sorpresa —y la gran alegría para Warner Bros.— la ha vuelto a dar 'Los pecadores', que ha empatado como la segunda película más nominada en la historia de los premios con 5 nominaciones que también incluyen la importantísima al mejor reparto, mejor actor principal, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejores especialistas.

Fijándonos solo en los Actor Awards, queda claro que el gran duelo de la temporada va a ser entre estos dos títulos, con 'Una batalla tras otra' portando el estandarte de la cinta de prestigio y con 'Los pecadores' blandiendo como principal arma su discurso político y racial y su condición de "tapado" en una taquilla estadounidense que asaltó casi a la fuerza.

Los DGA dirigen el rumbo

En lo que respecta al sindicato de directores la cosa no cambia demasiado, pero las nominaciones se vuelven a ver marcadas por los colectivos históricamente infrarrepresentados en los premios tras la fantástica anomalía de 2017, cuando Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Jordan Peele se colaron entre los candidatos a alzarse con el galardón.

En esta ocasión, Paul Thomas Anderson y Ryan Coogler vuelven a captar todos los focos por sus trabajos en 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores', con Guillermo del Toro, Josh Safdie y Chloé Zhao optando a la estatuilla gracias a 'Frankenstein', 'Marty Supreme' y 'Hamnet'. Por el momento, PTA y Coogler tienen todas las de ganar, con este último pudiendo convertirse en el primer realizador negro en hacerse con el DGA —y ojo, porque, hasta la fecha, solo 8 ganadores del premio no han hecho doblete en los Oscars—.

Lo incomprensible de esto es que, tal y como ha ocurrido en los Actor Awards, el cine de habla no inglesa se ha quedado fuero de la ecuación, dejándonos a ciegas en las predicciones del Oscar a la mejor película internacional y con absurdos como el ninguneo a Park Chan-wook por su bárbara 'No Other Choice' —que, probablemente, cuenta una de las mejores direcciones de lo que llevamos de década—.

Con los BAFTA hemos topado

Por el momento es algo pronto para sacar conclusiones de unos BAFTA que, a fecha de hoy, tan solo han anunciado la long list de nominaciones tras su primera votación. Eso sí, solo hemos necesitado este primer corte para saber que 'Una batalla tras otra' es la película a batir de la temporada de premios, ya que se ha convertido en el título con más menciones desde que se hace público este listado de candidaturas.

Lo último de PTA parte, por lo pronto, como gran favorita con 16 nominaciones que incluyen las categorías de mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado, y con cinco menciones en categorías interpretativas. Tras ella, a una distancia no tan drástica como cabría esperar, 'Hamnet' y 'Sinners' empatan con 14 nominaciones, 'Marty Supreme' despunta con 13, y 'Bugonia' y 'Frankenstein' cierran las posiciones altas de la tabla con 12 por cabeza.

Con todo lo expuesto sobre la mesa, en líneas generales, 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores' están destinadas a encabezar la lucha más cruenta de los Oscars. BAFTA, SAG y DGA concuerdan en esto, y en que 'Frankenstein', 'Marty Supreme' y 'Hamnet' —así como sus directores— esperan agazapadas para dar las siempre habituales sorpresas en una temporada de premios 2025 que acaba de empezar, pero que ya está siendo de lo más interesante.

