Las 7 mejores películas de acción de Dwayne Johnson que puedes ver en streaming

La figura del héroe de acción lleva tiempo cotizando a la baja en Hollywood, pero sigue habiendo actores muy asociados a la misma. Hace unas semanas ya hice un repaso a las mejores películas del género protagonizadas por Jason Statham y ahora es el turno de las 7 mejores películas de acción con Dwayne Johnson que podéis ver ahora mismo en streaming.

En esta ocasión he preferido dejar fuera cualquier película que no esté disponible en plataformas ahora mismo, y también aquellas en las que Johnson tenga una aparición muy reducida o casi inexistente. De ahí por ejemplo que no haya incluida 'Los otros dos', una comedia de acción nunca suficientemente reivindicada. Sin más que añadir, vamos con las elegidas:

'Dolor y dinero' ('Pain & Gain', 2013)

Dirección: Michael Bay. Reparto: Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Anthony Mackie, Tony Shalhoub, Ed Harris

Una comedia de acción con la que Michael Bay demostró que todavía podía aportar cosas muy diferentes a la saga Transformers y también permitió a Dwayne Johnson alejarse bastante de sus habituales vehículos de acción. Apostando en todo momento por el exceso pero con un objetivo claro en mente, hay que conectar con el tono que propone para disfrutar realmente con ella, pero es una propuesta a la que merece la pena echar un ojo incluso si eso no sucede en tu caso.

Crítica de 'Dolor y dinero'

Puedes verla en SkyShowtime

'El regreso de la Momia' ('The Mummy Returns', 2001)

Dirección: Stephen Sommers. Reparto: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velásquez, Dwayne Johnson

Una secuela innegablemente inferior a su predecesora, pero es que 'La Momia' es una de las película modélica. Con todo, es una película entretenida y una sucesora bastante digna, aunque tampoco me olvido de algún atentado contra la vista del espectador en lo referente al uso de los efectos especiales, que ya cantaban en su momento y ahora dan cáncer de ojo.

'El tesoro del Amazonas' ('The Rundown', 2003)

Dirección: Peter Berg. Reparto: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Christopher Walken, Rosario Dawson, Ewen Bremner

Una efectiva comedia de acción que terminó de consagrar a Johnson en Hollywood y cuya presencia resultó definitiva para que la película apostase por ese tono lúdico que conquistó a tantos espectadores. Una entretenida aventura que también se ve beneficiada por esa vis cómica de Seann William Scott y la buena dinámica que es establece entre él y The Rock.

Crítica de 'El tesoro del Amazonas'

Puedes verla en Movistar+

'Fast & Furious 6' (2013)

Dirección: Justin Lin. Reparto: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Gal Gadot, Luke Evans, Gina Carano, John Ortiz

Siendo justos, 'Fast Five' es la película de la saga -que debería aparecer más en esta lista, pero he preferido primar la variedad- en la que mejor luce Dwayne Johnson, pero mi preferida de la franquicia siempre ha sido la sexta , en la cual empiezan a potenciarse aún más esa tendencia a la fantasmada que le ha llevado a hacer cosas directamente delirantes en entregas posteriores. Aquí además aún se nota que Justin Lin, el director que reactivó la saga, está tras las cámaras.

Crítica de 'Fast & Furious 6'

'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'('Jumanji: Welcome to the Jungle', 2017)

Dirección: Jake Kasdan. Reparto: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Bobby Cannavale

Otro cóctel de cine de acción, comedia y aventuras en una película que relanzó con éxito una franquicia que parecía muerta y enterrada. Es cierto que se echa de menos a Robin Williams, pero sabe ser respetuosa con la, seamos justos, algo sobrevalorada primera entrega y al mismo tiempo busca su propio espacio dentro de este universo y Johnson está muy bien rodeado para ofrecer un gran pasatiempo al público. Por cierto, su secuela tampoco está nada mal

Crítica de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'

Puedes verla en Netflix

'Jungle Cruise' (2021)

Dirección: Jaume Collet-Serra. Reparto: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Édgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti

Acción, aventuras y comedia se mezclan en esta simpática película basada en una famosa atracción de los parques temáticos de Disney. Su principal baza es el carisma de Dwayne Johnson y Emily Blunt, además de la buena química que muestran en pantalla. Un buen ejemplo de cine comercial que sirve para pasar un rato de lo más entretenido.

Crítica de 'Jungle Cruise'

Puedes verla en Disney+

'Sed de venganza' ('Faster, 2010)

Dirección: George Tillman Jr. Reparto: Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Oliver Jackson-Cohen, Carla Gugino, Maggie Grace, Moon Bloodgood, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Tom Berenger

Una película que se desvía de lo habitual dentro del cine de acción para el lucimiento de Johnson, el cual ha llegado a cansar por apostar siempre sobre demasiado seguro. Aquí se opta por un enfoque más seco y directo para construir un thriller que bebé más de cierto tipo de cine más habitual durante los años 70 y 80. Además, potencia con acierto el componente más físico de su protagonista para potenciar su faceta de ángel vengador.

Crítica de 'Sed de venganza'

Puedes verla en Netflix

