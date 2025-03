"Dirigir es el amor de mi vida". John Carpenter quiere volver a rodar una película, pero tiene condiciones

Puede que, de entre todos los cineastas cuya obra he ido absorbiendo a lo largo de mi vida, el maestro John Howard Carpenter sea del que más haya aprendido, con diferencia. Su filmografía está cargada de joyas que invitan a un análisis pormenorizado analizar hasta del más mínimo detalle, incluyendo mi película de terror favorita, que estrenó en 1994 bajo el título de 'En la boca del miedo' marcando la transición a la recta final de su carrera como director.

¿Vuelta al ruedo?

Y es que este eterno cowboy cinematográfico, adorador de Howard Hawks y master of horror lleva desde hace 15 años sin dirigir un largometraje y está muy feliz jugando a la consola y explotando su faceta de estrella del rock, pero esto no quiere decir que no esté deseando volver a ponerse tras las cámaras. Eso sí, tal y como ha contado a Variety en una entrevista, ya no es un jovenzuelo capaz de manejarse con presupuestos ínfimos.

“Me encantaría volver a dirigir, si se dan las circunstancias correctas. Pero ya no soy ese chaval que lo haría por cualquier cantidad de dinero. Ya no puedo amoldarme a cualquier presupuesto. Soy demasiado mayor. Es demasiado duro. Pero dirigir es el amor de mi vida. Nunca dejaré de amarlo”.

Carpenter, que recibirá el próximo 3 de abril su merecidísima estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, también ha aportado su visión sobre los grandes estudios cinematográficos. Como era de esperar, no es muy positiva, pero al menos asegura que la llama sigue mínimamente viva.

“Los estudios ya no son lo que eran. Son como viejos huesos de dinosaurios ahí sentados. Es triste. Este no es el negocio en el que yo entré. Pero el atractivo sigue ahí, la leyenda sigue viva. Los turistas vienen y miran hacia el cartel de Hollywood, pasean frente al Teatro Chino, ven las huellas y las estrellas en el Paseo de la Fama y dicen: ‘Eso es’”.

Por lo pronto no hay un proyecto sólido que invite a pensar que John Carpenter vaya a ponerse tras las cámaras a corto plazo. Lo que sí que ha prometido es que compondrá la banda sonora de lo próximo de Bong Joon-ho, lo cual hace que necesitemos verlo —y, por supuesto, escucharlo— cuanto antes.

Imagen | Universal Pictures

