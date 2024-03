"Es una obra maestra de la ciencia ficción". Quentin Tarantino reivindica una olvidada película de John Carpenter y tiene claro que Star Wars le robó una idea

Una de las cosas que mejor se le dan a Quentin Tarantino es compartir sus opiniones sobre otras películas, ya sea para encumbrarlas o para todo lo contrario. Es obvio que no vamos a estar siempre de acuerdo con él, pero nunca está de más escuchar lo que tiene que decir y ahora ha reivindicado una olvidada película de John Carpenter.

Carpenter es conocido principalmente por haber dirigido joyas como 'La noche de Halloween' ('Halloween') o 'La Cosa' (The Thing'), pero una película suya que no suele destacarse demasiado es 'Estrella oscura' ('Dark Star'). Fue su primer largometraje y Tarantino no ha dudado en calificarla como una obra maestra de la ciencia ficción.

"Quiero que el concepto obra maestra signifique algo; no quiero lanzarlo por ahí. Y no quiero usarlo en la primera película de la que hablamos. En realidad creo que se aplica a 'Estrella oscura'. Es una obra maestra de la ciencia ficción." (Quentin Tarantino)

'Dark Star' cuenta la historia de unos astronautas encargados de destruir planetas inestables que pueden suponer una amenaza para la colonización de otros planetas. 20 años después de iniciar su andadura, la nave que pilotan empieza a fallar demasiado a menudo...

Rodada con un ínfimo presupuesto de 60.000 dólares, 'Dark Star' nació como un proyecto universitario conjunto de Carpenter y Dan O'Bannon, quien aquí ejerce como coguionista y da vida a uno de los grandes protagonistas. Y entre sus admiradores no tenemos solamente a Tarantino, pues también Danny Boyle o Hideo Kojima han dejado claro su aprecio hacia ella.

"Es obvio que George Lucas lo vio"

Además, Quentin Tarantino señala que "es una obra maestra del cine hippie, contracultural y antisistema. Es una obra maestra de principios de los 70", y se atrevió a señalar que sirvió de inspiración directa para George Lucas a la hora de abordar un tema muy concreto en 'Star Wars':

"Son completamente anteriores al salto a la velocidad de la luz en Star Wars. Es obvio que George Lucas lo vio y utilizó la idea para los viajes a la velocidad de la luz. Es imposible que Lucas no lo hubiera visto, y sabemos que lo vio."

