"Truffaut era un amateur muy torpe”. Quentin Tarantino compara al director de 'Los cuatrocientos golpes' con Ed Wood

Quentin Tarantino vuelve a hacer subir el pan hablando de leyendas del cine que no están vivas y ahora la víctima es el ícono de la Nueva Ola francesa, François Truffaut. En la edición de septiembre de Sight & Sound, el director y el coanfitrión de su programa 'Video Archives Podcast', Roger Avary , hablaron sobre las películas del heredero francés de Hitchcock, Claude Chabrol y de paso, de Truffaut.

François Truffaut apareció en un momento concreto de la conversación para ensalzar el cine de Chabrol:

"Los thrillers de Chabrol son mucho mejores que las pésimas películas de Truffaut-Hitchcock, que me parecen simplemente horribles. Aunque no soy muy fan de Truffaut de todos modos. Con algunas excepciones, como 'Diario íntimo de Adela H', Pero en su mayor parte, siento por Truffaut lo que siento por Ed Wood. Creo que es un amateur muy torpe y apasionado".

Ya había varios dardos disparados a Truffaut en la novela 'Érase una vez en Hollywood', en donde un extracto explica el desdén del personaje de Cliff Booth por Truffaut, muy posiblemente la proyección de sus propias opiniones sobre el legendario cineasta francés:

“ Lo Intentó dos veces con Truffaut, pero no le llegó. No porque las películas fueran aburridas (lo eran), pero esa no fue la única razón por la que Cliff no entró. Las dos primeras películas que vio (en una doble función de Truffaut) simplemente no le atraparon. La primera película, 'Los 400 golpes', lo dejó frío. Realmente no entendía por qué ese niño pequeño hizo la mitad de la mierda que hacía. Y pensó que los tontos deprimidos en 'Jules y Jim' eran una puta carga".