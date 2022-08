"¡Es tan aburrida!". Quentin Tarantino desprecia 'Indiana Jones y la última cruzada' y cree que 'El reino de la calavera de cristal​' es mejor

'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' (Kingdom of the Crystal Skull, 2008) es la cuarta entrega de la serie Indiana Jones y la más taquillera de la franquicia hasta la fecha, con casi 800 millones de dólares en la taquilla mundial a pesar de las críticas mixtas de fans y críticos por igual. Quentin Tarantino ha compartido su controvertido ranking de la saga, colocando a la calavera sobre 'La última cruzada'.

Tarantino explicó por qué prefiere 'El reino de la calavera de cristal' a 'La última cruzada' durante un episodio del podcast ReelBlend.

"Me gusta más 'La calavera de cristal' que la de Sean Connery. No me gusta la de Sean Connery. No me gusta esa para nada. Es tan aburrido. ¡Es aburrido! Y no es un personaje interesante. El chiste se cuenta solo. Es como ¡Alto! O Mi madre dispara".