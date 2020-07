'Indiana Jones y la última cruzada': Sean Connery es la guinda de la mejor aventura del mítico arqueólogo

'Indiana Jones y la última cruzada' se emite esta noche a las 22:10 en Antena 3 dentro del ciclo que la cadena está dedicando a la saga creada por George Lucas, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford. Tras dos grandísimas aventuras, hoy es el turno de la mejor película de esta mítica franquicia.

Es cierto que 'Indiana Jones y la última cruzada' es un poco volver a la fórmula de 'En busca del arca perdida' -no por casualidad se recuperan varios personajes de aquella que no aparecieron en la segunda entrega- tras haber arriesgado más de lo previsto en 'Indiana Jones y el templo maldito', pero eso no es un problema cuando se hacen las cosas tan bien. Y si además fichas a Sean Connery para bordarlo como el padre de nuestro protagonista...

Entretenidísima

Los nazis reaparecen en la vida del mítico arqueólogo, quien en esta ocasión tendrá que ir a rescatar a su padre, que ha sido secuestrado cuando intentaba localizar el Santo Grial. Obviamente, aprovechará la ocasión para intentar hacerse con él en una aventura inolvidable que se convirtió de inmediato en un hito del cine de entretenimiento.

Desde el prólogo en el que vemos a River Phoenix convertido en una versión joven del protagonista, 'Indiana Jones y la última cruzada' deja claro que el humor va a ser quizá más importante que nunca. La base del mismo es esa curiosa relación entre el protagonista y su padre, viéndose muy beneficiada por la maravillosa química que surge entre Ford y Connery.

Eso ayuda a hacer que todo brille más, incluyendo un guion de Jeffrey Boam que, todo hay que reconocerlo, no tiene la misma chispa que el Lawrence Kasdan para 'En busca del arca perdida'. Ahí la película sí que sale perdiendo, pero es que luego Spielberg consigue asemblar todo con tal brillantez que es algo de lo que uno se llega a olvidar por completo durante su visionado.

Quizá por ello 'Indiana Jones y la última cruzada' coquetea bastante con lo caricaturesco, pero sin llegar a desvirtuar la amenaza que representan los nazis. Es cierto que siempre funcionan bien como enemigos, ya que tienen la presencia y la entidad adecuada para hacerlo, pero Spielberg prefiere potenciar el componente de correcalles de la película a realmente construir a un enemigo individual realmente temible. Podría haberle salido mal, pero le viene de fábula a la película.

Esta tercera entrega fue la más cara de la saga hasta entonces con un presupuesto de 48 millones de dólares, pero también se convirtió en la más taquillera con unos ingresos mundiales de 474 millones de dólares. Eso sí, ambos datos fueron superados con holgura muchos años después por 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', que costó 185 millones e ingresó 790.