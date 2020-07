'En busca del arca perdida': Harrison Ford se convierte en Indiana Jones en el mítico inicio de la saga de Steven Spielberg

Esta noche a las 22:10, Antena 3 emite una de las grandes joyas del cine de aventuras: 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark') película de 1981 que supuso el debut de uno de los héroes del género más inspiradores e influyentes de la historia del cine: el doctor Henry Walton Jones Jr. Más conocido como Indiana Jones.

Fruto de la colaboración de George Lucas y Philip Kauffman en la historia, Lawrence Kasdan ('El imperio contraataca') al guion y Steven Spielberg ('Tiburón') a la dirección, esta película supuso el inicio de la segunda gran franquicia de Lucasfilms, que acababa de empezar a volverse de oro gracias a 'Star Wars'.

Harrison Ford, que venía de la saga galáctica, encarna a nuestro protagonista: un arqueólogo que viaja por el mundo en busca de grandes tesoros de civilizaciones perdidas. De hecho, en esas está cuando arranca, trepidante, la película. Pero lejos de dar descanso, enseguida tendremos una nueva misión: encontrar el arca de la alianza de los judíos antes de que se hagan con ella los nazis.

En el reparto también nos encontramos a Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys-Davies, Ronald Lacey y Denholm Elliott. Frank Marshall en la producción y John Williams en una banda sonora inconfundibe, completan un absoluto dream team del cine.

El mejor cine de aventuras

La verdad es que no sé qué decir en estas líneas que no se haya dicho ya sobre la película. Que si las circunstancias del rodaje fueron tal o cual, que si Harrison Ford estaba pachucho con disentería, que si cómo eran las ideas originales de Lucas, la infinidad de referencias y homenajes que le han hecho, sus influencias, etc... incluso podríamos analizarla con ojos del presente y ver cosas que chirrían mucho como el whitewashing de Rhys-Davies.

Así que me gustaría destacar, ya que estos artículos son de recomendaciones, lo especial que es esta cinta. Es una película que coge lo mejor del cine de aventuras y se dedica acentuar un aspecto cómico de las mismas que había quedado olvidada hacía mucho. Algo que no pasó desapercibido ni para el público ni para la crítica.

Y 'En busca del arca perdida' funcionó. La película más taquillera de 1981 y el germen de toda una franquicia que hizo a toda una generación querer ser Indiana Jones. Un éxito que se confirmó con 'El templo maldito' o 'La última cruzada' que, sin ser lo mismo, siguió cautivando al mundo.

Más de treina años después la saga sigue viva en el cine, ha habido series, videojuegos y merchandishing para aburrir... hasta Spielberg retomó al personaje en 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' una película que nació con muchos prejuicios en su contra que la sentenciaron algo injustamente (no es una maravilla, pero tampoco todo lo contrario) y una quinta entrega en marcha.