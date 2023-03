Quentin Tarantino reconoce que es su peor película y coincide que es también el mayor fracaso en taquilla de su carrera

Quentin Tarantino es uno de los grandes directores americanos de nuestro tiempo. Gustará más o menos, pero su cine suele ser bien acogido por el público, hasta el punto de que prácticamente todas sus películas han sido éxitos de taquilla. Sin embargo, él mismo tiene claro cuál es el peor largometraje que ha hecho, que casualmente coincide con su mayor fracaso en cines.

"No significaba nada para ellos"

Algunos seguro que habéis adivinado ya que me refiero a 'Death Proof', la película que dirigió en 2007 y que formaba parte de la iniciativa Grindhouse que también dio pie a 'Planet Terror'. Ninguna de las dos funcionó bien en taquilla y Tarantino apuntó lo siguiente a la hora de explicar el fracaso de ambas:

Con Grindhouse, creo que Robert y yo pensamos que la gente tenía un poco más de idea de la historia de las películas dobles y de explotación... No, no lo tenían. Para nada. No tenían ni idea de lo que estaban viendo. Lo que estábamos haciendo no significaba nada para ellos.

'Death Proof' acabó con unos ingresos mundiales de 31 millones de dólares, una cifra bastante baja si tenemos en cuenta que costó 30 millones. Es verdad que habría que sumar algo más a su recaudación, pues en Estados Unidos se exhibió de forma simultánea con 'Planet Terror', logrando sumar otros 25 millones a dividir entre ambas. Sigue dando pérdidas incluso teniendo eso en cuenta.

No está claro si eso fue clave para que Tarantino reconociese años después que 'Death Proof' es la peor película que había hecho, pero ojo, eso no quiere decir que no le guste, pues él mismo apuntaba que no le suponía ningún problema y lo justificaba así:

'Death Proof' tiene que ser la peor película que he hecho. Pero no estuvo tan mal, ¿verdad? Así que si eso es lo peor que hago, todo bien.

Y es que para Tarantino el legado es importante y él mismo señaló en su momento que "las últimas películas de la mayoría de directores son jodidamente patéticas" y en el caso de 'Death Proof' hizo la siguiente reflexión: "Pero sí creo que una de esas películas que han perdido el toque, viejas, flojas y de polla flácida te cuesta tres buenas películas en lo que a tu puntuación se refiere". Quizá por ello sigue convencido en su decisión de retirarse tras su próxima película.

Por cierto, ¿estáis de acuerdo con que 'Death Proof' es su peor película? Yo seguramente hablaría en otros términos y me referiría a ella como "la menos buena" de su filmografía, pero también sé que hay grandes defensores de la misma. Donde sí que no estoy para nada de acuerdo con Tarantino es en la que él mismo elige como su mejor película.

