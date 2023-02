'Black Clover' también sucumbe al COVID-19: se retrasa la fecha de estreno en Netflix de la película de anime sobre un joven sin magia que sueña con ser Rey Mago

'Black Clover: Sword of the Wizard King' venía rodeada de bastantes expectativas, e incluso ya había batido un curioso récord mundial mucho antes de estrenarse. Sobre todo porque mientras llega o no la quinta temporada del anime, la película nos traerá una historia original que quizás terminaría afectando a la trama de la serie.

Aunque era uno de los estrenos más anticipados del mes que viene, la industria del anime no está pasando por un buen momento y 'Black Clover' también ha visto su producción afectada.

Asta tendrá que esperar

Ya son unos cuantos animes que se han paralizado temporalmente por los crecientes casos de COVID-19 en Japón. 'NieR: Automata' fue el más sonada, aunque ya se ha conseguido recuperar el ritmo de producción, pero hay unas cuantas series que se han ido a hiato recientemente.

El estreno de 'Black Clover: Sword of the Wizard King' estaba previsto para el próximo 31 de marzo, llegando directamente a los cines en Japón y con un estreno a través de Netflix ese mismo día para el resto del mundo.

Aunque la fecha original de estreno estuviese tan cerca, parece que todavía quedaba bastante trabajo por delante y con la pandemia encima no ha podido ser. Así que el estudio Pierrot ha decidido retrasar el estreno de 'Black Clover: Sword of the Wizard King' al próximo 16 de junio, casi tres meses después de la fecha original. Netflix también ha confirmado la misma fecha para el estreno de la película en la plataforma.

Mientras sigue trabajando en el arco final del manga, Yuki Tabata también ha supervisado el desarrollo de la película y se ha encargado del diseño de los personajes originales. Ayataka Tanemura, uno de los directores de la serie, también se ha encargado de la dirección de la película, que también vuelve a contar con Itsuko Takeda como diseñadora de personajes y Minako Seki como compositora de la banda sonora.