Vuelve 'NieR: Automata Ver1. 1A': el anime confirma la fecha de estreno de su episodio 4 y regresa antes de lo esperado

Hace menos de un mes, y con solo tres episodios emitidos, a los fans de 'NieR: Automata' les cayó encima un pequeño cubo de agua fría porque el anime se pausaba hasta nuevo aviso. No había fecha de retorno, y con los parones que está habiendo en muchas producciones de anime por la COVID-19... la verdad es que la cosa pintaba bastante mal.

Al final, cruzar los dedos y tocar madera ha funcionado, porque 'NieR: Automata Ver1. 1A' regresa bastante antes de lo que habíamos previsto.

Para llenar el hueco durante el hiato, en la televisión japonesa se estaba volviendo a emitir la serie desde el primer capítulo. Y ahora que se ha alcanzado al tercero de nuevo ya se ha confirmado que la emisión continuará con el cuarto episodio el próximo 18 de febrero.

Así que este sábado toca capítulo nuevo, como han confirmado desde la cuenta oficial de la serie, pero lo que no queda del todo claro es si se retomará la emisión del anime con normalidad.

【来週第4話放送】

Chapter.3:break ti[M]eをご覧いただいた皆様、ありがとうございました。



来週2月18日はChapter.4が放送となります。

Chapter.4 will be broadcast on TV next week.https://t.co/Dovt7K3qB2#ニーア #NieR #ニーアオートマタ pic.twitter.com/6CjIAeqLFb