Luffy y Harry Potter comparten un extraño récord, aunque técnicamente J.K. Rowling supera a Eiichiro Oda por los pelos

A pesar de que "tan solo" lleva en publicación desde 1997, 'One Piece' ya se ha convertido en una de las obras más vendidas de la historia y el mayor manga en publicación de todos los tiempos. Con todas sus copias vendidas ostenta un curioso récord, aunque lo comparte con Harry Potter.

El club de los millones

Tanto 'One Piece' como el primer libro de la saga de Harry Potter se empezaron a publicar en 1997, y ambas son franquicias muy lucrativas que hoy en día mueven millones y millones. Ambas les han valido a sus creadores el entrar en el "hall de la fama" de los autores mejor vendidos de la historia, y tanto Eiichiro Oda como J.K. Rowling superaron los 500 millones de copias vendidas en sus primeros 27 años como autores publicados.

Rowling y Oda se encuentran, respectivamente, en el séptimo y octavo puesto del Top 10 de autores más vendidos. En el caso de Oda y Luffy ya son más de 570 millones de copias, mientras que se estima que Rowling y Harry acumulan hasta 650 millones de copias vendidas.

En el primer puesto de la lista se encuentra William Shakespeare con unas ventas estimadas de entre dos y cuatro mil millones de copias... Pero claro, él ha tenido unos 400 años para llegar a conseguir esas cifras. Un poco más cerca está Agatha Christie, con más de dos mil millones de copias vendidas y cien años de publicaciones.

Hay que decir que Rowling también gana por fechas a Eiichiro Oda, porque 'Harry Potter y la piedra filosofal' se publicó un mes antes de que 'One Piece' empezase su serialización. Así que técnicamente ella consiguió los 500 millones de copias vendidas antes de 27 años un poquito antes que Oda.

Por ahora es el único autor de manga en el Top 10 y tenemos que bajar hasta el puesto 14 de la lista de autores más vendidos para encontrar a Akira Toriyama y después hasta el 34 para encontrar a Osamu Tezuka.

