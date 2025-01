Se enamora de un lobo que va a su instituto. 'With You, Our Love Will Make It Through' tendrá su propia serie de anime, y llega este mismo año

Apenas acaba de arrancar enero y ya estamos preparando la parrilla de estrenos de anime para todo el año. Aún quedan muchas series y fechas por conocerse, pero ya podemos ir cuadrando poco a poco el calendario porque este mismo año también llega la adaptación a anime de 'With You, Our Love Will Make It Through' ('Kimi to Koete Koi ni Naru').

La bella y la bestia van al instituto

'With You, Our Love Will Make It Through' es un manga de romance shojo de Chihiro Yuzuki que se viene publicando desde 2021 y ya cuenta con 7 volúmenes recopilatorios. Así que desde luego es un buen momento para que llegue la adaptación a anime, con todo el material que ya tenemos publicados.

El manga sigue a Mari Asaka, una estudiante de secundaria que un día conoce a un nuevo compañero de clase, que resulta ser un hombre bestia. En este mundo la coexistencia entre las dos especies está normalizada, pero aún así está llena de prejuicios. Al principio Mari tiene sus reservas al conocer a Tsunagu Hidaka, pero cuanto mejor le conoce más atraída se siente por él.

Yuzuki ha confirmado que el anime está en marcha y que está muy contenta de que 'With You, Our Love Will Make It Through' vaya a "cobrar vida con voces y movimientos". Por ahora no se conoce la fecha concreta de estreno, pero podemos esperar el anime para otoño de 2025.

Junto con el anuncio del anime y la primera imagen de la serie también se han revelado sus actores de voz: Manaka Iwami (Tohru Honda en 'Fruits Basket') como Mari y Takuya Eguchi (Loid Forger en 'Spy x Family') como Tsunagu.

