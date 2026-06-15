Antes de 'La maldición de Widow's Bay' su creadora trabajó en una de las grandes sitcoms del siglo. La estupenda serie de terror nació como episodio de la misma

El pueblo maldito se llama Widow's Bay pero hubo una posibilidad muy grande de que en lugar de en una isla, la historia de la aclamada comedia de terror de Apple TV se desarrollase en Pawnee, Indiana. Y es que la creadora de la serie, Katie Dippold, ha desvelado que la idea original detrás de 'La maldición de Widow's Bay' iba a ser un episodio de 'Parks and Recreation'.

Hablando con Deadline, la guionista se ha sumergido en los orígenes de la serie de terror, recién renovada por una temporada 2, y cómo durante su época de guionista y productora de 'Parks and Recreation' escribió un guion que sería el germen de lo que hemos estado viendo en estas semanas.

La maldición de Pawnee, Indiana

«Esa versión era mucho más chistosa. Más cómica y creo que dio una buena idea de mi sentido del humor», describe Dippold. La guionista, eso sí, confiesa que no estaba demasiado segura de si vería ese guion expandido a serie ya que «podría parecer más una parodia.»

Si bien no entra en detalles de cómo hubiera funcionado una historia como esta en las oficinas de Leslie Knope (Amy Poehler) y compañía, Dippold explica que como fan del género de terror, el ambientarlo en una isla y recorrerla palmo a palmo le resultaba irresistible.

Sobre todo porque le daba la oportunidad de capturar una sensación que vivió de pequeña en un pueblo costero de Nueva Jersey:

«Diría que la chispa inicial es una sensación que he intentado captura desde pequeña. Siempre digo de ir a este paseo marítimo en Nueva Jersey en Long Branch. Una vez al verano iba con mi familia y cuando digo que era demasiado pequeña, tenía 6 años, y aquel lugar era caótico y daba mucho miedo. Pero me encantaba. Estaba tan emocionada con la expectación de entrar que gritaba y reía. Y una vez que nos íbamos, salía corriendo y gritando pero quería volver enseguida. Era una especie de emoción peligrosa. Solía meterme en todo tipo de travesuras cuando era joven, con mis amigo y yo yendo a la casa abandonada y corriendo y me encanta esa sensación porque estás tan asustada, pero te ríes a carcajadas, y solo quería plasmar esa sensación en televisión. Así que eso es más o menos como comenzó.»

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