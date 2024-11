Denzel Washington anuncia por sorpresa que aparecerá en una película Marvel que no sabíamos que iba a hacerse

El futuro de Marvel, después del multiverso, pasa por dos ramas. Por un lado, los mutantes, que ya se han dejado caer como la siguiente nueva gran saga. Por otro, los personajes legado que aún siguen en la empresa con éxito y aseguran que los billetes no dejen de entrar, como Spider-man, Thor o, por supuesto, Black Panther. Después del éxito de las dos entregas ambientadas en Wakanda, Disney+ estrenará un par de series ambientadas allí, conscientes de que sigue teniendo público. Y, claro, aunque no estuviera anunciada de manera oficial... ¿Creíais que no íbamos a tener 'Black Panther 3'?

Terceras partes siempre fueron buenas

La confirmación del secreto a voces se ha dado en el Today Show de boca de uno de sus futuros protagonistas, que hasta ahora no sabíamos que aparecería: Denzel Washington. Repasando sus siguientes proyectos (incluyendo uno con Steve McQueen), Washington afirmó que "Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la próxima Black Panther", para sorpresa de su entrevistador.

Después, Washington anunció que la última película de su trayectoria será 'El rey Lear', pero aún queda mucho para llegar allí. Al fin y al cabo, tiene 69 años ahora mismo, y el final de ese rodaje puede llegar perfectamente dentro de un lustro. Se ha ganado la retirada con honores, y lo sorprendente es que no quiera dejar el cine sin antes poner su firma en el Universo Marvel.

Kevin Feige aún no había anunciado 'Black Panther 3', así que ha sido una sorpresa saber que Coogler ya está escribiendo el guion, probablemente preparando la cinta para finales de la Fase 6 o inicios de la Fase 7. Probablemente aún sigamos esperando el estreno de 'Blade', llegue cuando llegue. Aunque ahora vayan a bajar el ritmo de películas a dos anuales, ¿quién dijo que a Marvel no le quedaba fuelle?

