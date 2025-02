Tailandia ya está recibiendo el "efecto White Lotus". Las lujosas localizaciones de la serie de HBO pueden visitarse y los fans no han tardado en hacerlo

Ayer volvió a la televisión una de las series más queridas de los últimos años: 'The White Lotus'. El drama de HBO lleva obsesionando a los espectadores desde que empezó en 2021 gracias a una premisa irresistible. Conflictos de ricos desagradables y misterio se unen en una historia que tiene siempre el impagable telón de fondo de un lujoso hotel en un destino de ensueño.

No es por lo tanto extraño que la industria turística lleve también desde 2021 hablando de un "efecto White Lotus". Maui en Hawai y Sicilia en Italia fueron dos destinos que se vieron altamente beneficiados tras el lanzamiento de las anteriores temporadas. De cara a esta tercera, la serie ha ganado tal popularidad que estos fans ni siquiera han esperado a su estreno.

Previo al episodio de ayer los números ya eran favorecedores para la región, y todo indica que van a subir. Cuando el año pasado se anunció que la tercera temporada sería en Tailandia los vuelos al país subieron por parte de turistas americanos en un 65% a Chiang Mai, un 45% a Phuket y un 30% a Koh Samui. Cuando se mostró el teaser el año pasado, las búsquedas de hoteles en Koh Samui subieron en un 40%, y hasta un 115% las búsquedas relacionadas con un alquiler de casas en la zona.

El hotel The White Lotus no existe como tal, pero sus referencias reales no se quedan atrás

Aunque los protagonistas no salgan muy bien parados de sus aventuras allí, la serie se ha ganado a pulso ser un destino de ensueño. Para la tercera temporada, HBO ha vuelto a aliarse con la cadena canadiense Four Seasons, siendo el impresionante complejo hotelero de Four Seasons Koh Samui el principal protagonista, y hogar de muchas localizaciones principales que veremos a lo largo de la temporada, incluida la Infinity Pool, habitaciones y bares.

El resort es un auténtico festín para la vista. Un oásis rodeado de frondosos jardines tropicales y erigido en una colina con vistas privilegiadas a la bahía, con actividades como windsurf y golf disponibles y habitaciones con piscina privada. Los altos precios (que llegan fácilmente a los 2.000 euros la noche) no están al alcance de todos, y es por eso que el hotel también permite el paso a las instalaciones durante el día si se consume alrededor de 150€ por persona en restaurantes o bares.

Si tras ver el primer capítulo también estás deseando visitarlo puedes hacerlo, pero hay truco. Si bien el hotel Four Seasons real es bastante representativo de lo que vemos en pantalla, por primera vez en la serie no se ha usado una única instalación de referencia. Según informa The Hollywood Reporter hasta tres resorts de playa de Anantara: Anantara Bophut, Anantara Lawana y Anantara Mai Khao Phuket se han sumado para hacerse pasar por las instalaciones del hotel televisivo The White Lotus.

La intención es encontrar algo más auténtico y local para complementar las instalaciones principales a la vez que seguir mostrando el lado más lujoso del turismo tailandés. Las prestaciones son similares, villas privadas con terraza, piscina… Es en el precio donde encontramos diferencias. En Anantara Mai Khao Phuket podemos conseguir habitaciones por alrededor de 500€ la noche frente a los 1.500€ o 2.000 del Four Seasons.

Fuera del elemento aspiracional. La otra cara es la lectura de si Koh Samui está preparada para el turismo masivo que se le puede venir encima. En Context se preguntan cómo puede colisionar la presencia extranjera en un lugar que no solo no tiene infraestructura turística a nivel nacional, sino que también se enfrenta a una crisis de sequía y basura. En declaraciones para New York Times uno de los protagonistas de la temporada, Jason Isaacs, avisaba que había "pobreza y depravación" fuera de los lujos turísticos. "Los visitantes verán muchas cosas si son curiosos y mantienen los ojos abiertos".

