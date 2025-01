Zoe Saldaña se llevó a casa el Globo de Oro y recuerda al director que nunca le ha fallado: "Después de todos estos años, sigue creyendo en mi"

En estos Globos de Oro, 'Emilia Pérez' ha sido una de las grandes ganadoras de la noche. Y es que la velada empezó fuerte con el primer premio yendo directo a Zoe Saldaña como Mejor actriz de reparto en las categorías de Cine.

Era la primera vez que Saldaña estaba nominada en estos premios y durante la ristra de agradecimientos incluso siguió hablando por encima de la música (di que sí, reina). Pero ya en la sala de prensa se lo pudo tomar con más calma a la hora de dar las gracias a quienes la han apoyado desde el primer momento.

No está, pero como si lo estuviera

Obviamente, a Saldaña le llovieron las felicitaciones por el premio. Pero la actriz ha revelado que uno de los primeros en contactar con ella para darle la enhorabuena ha sido James Cameron, quien no acudió a la gala pero estuvo rápido en enviarle un mensaje.

"Estaba sentada en el público, y recibí un mensaje de James Cameron, que está en alguna parte de Nueva Zelanda ahora mismo editando 'Avatar: Fuego y Ceniza", explicó la actriz. "Él, después de todos estos años, sigue creyendo en mi. Eso, para mi, alimenta mi deseo de seguir creciendo como artista".

Sin duda el papel de Neytiri en 'Avatar' marcó un antes y un después en la carrera de Saldaña, y Cameron lo ha ido expandiendo aún más en las secuelas. Hace unos meses, el director defendió la actuación de Saldaña en sus películas, que siente que se infravalora por el hecho de ser un personaje creado en CGI en lugar de en carne y hueso. "He trabajado con actores ganadores de un Oscar, y no hay nada de lo que hace Zoe que no sea de ese calibre", dijo Cameron en su momento.

Saldaña también dio las gracias a Jacques Audiard, director de 'Emilia Perez', por apostar por ella tras numerosas audiciones y conversaciones. Especialmente después de que Saldaña incluso se plantease dejar de actuar hace unos años y dedicarse a otra cosa.

"Siento felicidad real, porque tengo este sentimiento de estar presente. He estado en esta industria durante 25 años, siempre he tenido trabajo. Siempre he tenido maravillosos seres humanos, y cineastas increíbles y con un talento innegable creyendo en mi y apostando en mi y confiando en mi consistentemente", dijo la actriz. "Este reconocimiento es fundamental para mi continuación como artista. Estoy feliz, tengo 46 años Hubo un momento hace un par de años en el que pensé "¿Y si me voy a una finca y planto un jardín?". Pero la verdad es que soy una artista, necesito crear cada día. No sé qué haría."

