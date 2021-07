'Loki' tendrá temporada 2: Disney+ confirma la renovación de la serie de Marvel

Los últimos miércoles han sido sinónimos de levantarse viendo 'Loki', la tercera serie de Marvel Studios para Disney+ y su capítulo 6 y final (esperad la reseña en breve) nos ha confirmado que, efectivamente, la serie va a tener temporada 2.

Una confirmación con la boca grande, realizada como "escena poscréditos" del final (así que no esperéis más). No nos pilla de sorpresa ya que desde Marvel ya planteaban desde hace tiempo la idea de que la serie protagonizada por Tom Hiddleston no se quedaría en una única entrega. De hecho ya estaba en desarrollo.

Sobre esta segunda temporada no tenemos, de momento, más información sobre cuándo llegará ni número de episodios. Sí que podremos aventurar que el reparto al completo estará, incluyendo a Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw y Wumi Mosaku.

También es de esperar que tanto Michael Waldron como Kate Herron sean los responsables de desarrollar esta segunda temporada de 'Loki'. Sin entrar en demasiados spoilers, solo deciros que el capítulo 6 de la serie ha terminado con un final lo suficientemente abierto, por lo que tienen cosas que resolver cara al segundo año de la serie.