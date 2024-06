Kevin Feige trata de crear hype por una serie de Marvel de la que apenas habían hablado antes: "Es extremadamente distinta"

A Marvel se le están empezando a acumular los proyectos que a priori interesan muy poquito al público en la rampa de salida. A 'Capitán América: Brave New World' (que se rumorea ahora que ha costado 350 millones de dólares) y 'Thunderbolts*' se unen un montón de series ya rodadas o en proceso: 'Agatha all along', 'Eyes of Wakanda', 'Your Friendly Neighborhood Spider-man', 'Daredevil Born Again', 'Ironheart', 'Marvel zombies' y, según ha confirmado el propio Kevin Feige, 'Wonder Man', que acaba de terminar su rodaje ahora.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

El chico maravillas

Entrevistado por el podcast oficial de Marvel, Feige ha hablado sobre seguir intentando hacer cosas distintas continuamente. Y como ejemplo, ha puesto esta serie: "Tenemos una nueva serie próximamente de la que hemos habado muy poco que se llama 'Wonder Man', de la que tampoco hablaré mucho hoy excepto para decir que es extremadamente distinta a nada que hayamos hecho antes".

Feige ha subrayado en el podcast sus ganas de "continuar probando nuevas historias y llevando a los personajes a nuevos lugares. A veces son un éxito, a veces no, pero si paras de intentarlo es cuando te atrofias y todo se derrumba". De momento, desde Marvel están tratando de crear hype por títulos que a priori podrían pasar desapercibidos, como 'Wonder Man' o 'Thunderbolts*'. Habrá que ver si tiene sentido.

Si te estás preguntando quién demonios es Wonder Man, es el momento de desempolvar el número 9 de 'Los Vengadores' de 1964 (lo tienes fácil, lo reeditaron hace poco en formato Biblioteca Marvel) como villano de baja gama nacido como respuesta a 'Wonder Woman', pero acabaría convirtiéndose en miembro del equipo de pleno derecho. Según todos los rumores, su serie formará parte de una Fase 6 del Universo Marvel de la que probablemente sabremos más este verano en la Comic-Con o el D23. Toca esperar para ver si consiguen ilusionarnos como antaño.

En Espinof | Marvel reconoce el enorme fallo de continuidad que cometió en una de sus mejores películas de superhéroes

En Espinof | Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel