Cuanto menos sepamos, mejor. La experimental 'Los ensayos' regresa con su temporada 2 a Max y este es su tráiler y fecha de estreno

Si no sabes qué es 'Los ensayos' (The Rehearsal) es casi mejor que entres en la propuesta de Nathan Fielder ('The Curse') sin saber demasiado del tema. Ya que nos encontramos con una de las series más brillantes de los últimos años. Un genial experimento que regresa con su temporada 2 a Max.

HBO ha desvelado la fecha de estreno de los nuevos episodios de este ¿docurreality? para el 21 de abril (el 20 en Estados Unidos). Además, junto al anuncio hemos podido ver un pequeño teaser en el que Fielder está supervisando cinco escenarios idénticos en el mismo set de rodaje.

Nathan for your life

'Los ensayos' sigue de un modo la temática de Fielder de diluir la barrera entre reality y ficción (o, más bien, hasta qué punto se pueden guionizar y tener totalmente controlado estas propuestas) con un programa en el que el cómico ayuda a otras personas a "ensayar" situaciones importantes en simulaciones cuidadosamente elaboradas.

Según la sinopsis oficial, en la temporada 2, «la urgencia del proyecto de Fielder aumenta cuando decide dedicar sus recursos a un problema que nos afecta a todos.» El exactamente qué no lo dicen, pero como nos sorprendan con una trama como la que nos encontramos en la primera temporada, estoy dentro.

Nathan Fielder es el "hombre para todo" de 'Los ensayos', asumiendo las labores de protagonista, guionista, director y productor ejecutivo. En el guion le acompañan Eric Notarnicola, Carrie Kemper y Adam Locke-Norton.

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024

En Espinof | Las series más esperadas de 2025