Adam Driver no es el único que quiere su película de Kylo Ren. Los fans acaban de demostrárselo a Disney de la manera más clara posible

Las cosas están raras con la saga Star Wars. Con no uno sino dos spin-offs en el horizonte, el del Mandaloriano y la 'Starfighter' con Ryan Gosling, aún queda lejos la promesa de una nueva trilogía. Mientras, proyectos no paran de entrar y salir. Esta misma semana supimos de uno de lo más inesperado, una secuela de 'El Ascenso de Skywalker' centrada en la redención de Kylo Ren promovida por el mismísimo Adam Driver, y ante la que Disney se negó en redondo.

¿Quiere alguien esto realmente aparte de Driver? No hemos tardado en saber que sí. En una jugada que se ha hecho viral en las últimas horas, un avión ha sobrevolado las oficinas de Disney en Burbank, California, con una pancarta enorme que contenía un mensaje muy claro: Salvad 'The Hunt For Ben Solo'.

Click para ver el vídeo de Reddit

Ese es el nombre que tiene la hipotética secuela, que cuenta además con un guion co-escrito por Soderbergh (junto con sus colaboradores habituales Rebecca Blunt y Scott Z. Burns) en el que ha sido un pitch conjunto a la compañía. Según decía Driver, a Lucasfilm "les encantó la idea", pero el final del camino lo encontraron con Bob Iger y Alan Bergman, quienes no entendían como Ben podría seguir vivo (ni que eso hubiera impedido la vuelta de personajes en el pasado).

A la vez que Driver se lamentaba de que los fans no podrían verla, los propios fans no se rinden. "Espero que este cartel muestre cuánto el personaje de Ben Solo significa para muchos de nosotros, y que los fans realmente quieren esta película", expresaba a Collider la fan que comisionó el cartel. No es el único movimiento al respecto, en los últimos días también se ha iniciado una petición a Change.org.

Antes de escuchar esta propuesta sobre Kylo Ren, Disney ya llevaba un tiempo con la idea de expandir la trilogía de las secuelas a través de una película en solitario de Rey. Pese a algunas declaraciones alentadoras de Ridley por su ilusión con el proyecto, lleva años atrapado en su propio limbo de desarrollo y no parece claro que tenga un futuro asegurado.

En Espinof | Le conocemos por convertirse en Luke Skywalker, pero Mark Hamill también protagonizó esta magnífica epopeya del cine bélico que muestra la guerra sin filtros

En Espinof | "Es lo que hay, te rindes": George Lucas se resigna ante el 'Star Wars' de Disney y afirma que ha pasado página de manera definitiva