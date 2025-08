'Star Wars: Starfighter' encuentra a su villano en 'La casa del dragón' y sigue perfilando un reparto que podría devolvernos la fe en la saga

He de reconocer que, con el paso de los años, mi interés por la saga 'Star Wars' ha caído drásticamente. Tras el cierre de la última trilogía de largometrajes —que disfruté íntegramente y sin ningún tipo de prejuicio—, y pese a los logros alcanzados con 'The Mandalorian' y 'Andor', el goteo incesante de producciones televisivas me ha hecho desconectar de la saga galáctica de George Lucas.

La casa del rancor

Pero, para un roto siempre hay un descosido, y hay un proyecto en el horizonte, curiosamente —o no tan curiosamente— de largometraje que ya contaba con mi curiosidad, pero ahora tiene mi atención. Este no es otro que 'Star Wars: Starfighter', la película dirigida por Shawn Levy —glups— que promete "una nueva aventura" alejada del menú habitual de secuelas, precuelas y spin-offs.

Hasta la fecha no han trascendido detalles sobre 'Starfighter' más allá de que se ambientará cinco años después de lo ocurrido en 'El ascenso de Skywalker', pero si hay algo de la poca información sobre ella que invita a alimentar el hype, eso es su reparto. Y es que tener a Ryan Gosling como actor principal es sólo la punta de un iceberg que ha profundizado —y de qué manera— durante las últimas horas.

Si hace cosa de un mes conocimos que Mia Goth, que llega de petarlo en la trilogía de Ti West iniciada con 'X' y que aparecerá próximamente en la 'Frankenstein' de Guillermo del Toro y 'La odisea' de Christopher Nolan, se había unido al elenco del filme, hoy hemos sabido gracias a Deadline que Matt Smith, estrella de 'La casa del dragón', será el encargado de dar vida al villano de la función. Casi nada.

Sea como fuere, aún queda una larga temporada para que podamos echar el guante a una 'Star Wars: Starfighter' cuyo libreto está siendo tecleado por las hábiles manos de Jonathan Trooper —creador de series como 'Warrior' o 'Banshee'— y cuyo estreno está previsto actualmente para el 28 de mayo de 2027. Tocará esperar sentados cómodamente.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025