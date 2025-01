Chris Evans asegura que no va a volver a Marvel en 'Vengadores: Doomsday', si es que quieres creerle. "¡Estoy felizmente retirado!"

Os aviso: a medida que leáis esta noticia, no os vais a creer ni una sola palabra. Habría que ser muy crédulo para hacerlo. Pero el juego de Hollywood y las macro-producciones es el que es, y hay que bailar un poco el agua para hacer como que nos sorprendemos más adelante. Y es que, si, como todos, crees que Steve Rogers volverá, aunque sea solo unos minutos, en 'Vengadores: Doomsday', me temo que en Marvel van a hacer todo lo que puedan por negar la mayor.

¿Steve qué? No nos suena

En este caso ha sido en un reportaje sobre Anthony Mackie (o sea, el protagonista de 'Capitán América: Brave New World') para Esquire, donde Evans aprovecha para decir que él no ha firmado nada y afirmar que todas las noticias que aseguraban su retorno a las dos próximas películas de 'Vengadores' estaban absolutamente equivocadas.

Eso no es cierto, de todas formas. Esto pasa siempre. Quiero decir, pasa cada par de años desde 'Endgame'. Simplemente he parado de responder. De verdad, no, ¡estoy felizmente retirado!

Por su parte, Mackie subraya que habló con él antes de la publicación en prensa del retorno de Evans y que, al menos entonces, no tenía ninguna intención de volver a coger el escudo. Vamos a hacer como que nos lo creemos.

¡Antes de leer el reportaje no lo sabía! Hablé con Chris unas semanas antes y entonces no era una posibilidad. Al menos, me dijo que no lo era, porque le pregunté. Le dije, "Oye, dicen que están trayendo de vuelta a todos para la película. ¿Vas a volver?", y él "Ah, ya sabes, estoy felizmente retirado".

Pase lo que pase al final, Mackie tampoco estaría muy sorprendido ante el aparente retorno, al menos tras ver su reacción a la noticia: "Lo supe ahí mismo. Mi manager me lo enseñó y me dijo 'Supongo que Chris va a volver'. Es todo lo que sé. No he visto un guion". ¿Quién tendrá razón: la prensa (y la intuición de todos los espectadores) o el truco de magia ya habitual de Marvel? Veremos.

