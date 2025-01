"Nunca leo, nunca veo y nunca pregunto por las reacciones". Hablamos con Anthony Mackie antes del estreno de 'Capitán América: Brave New World'

No siempre uno puede darle la mano al Capitán América en persona, pero hoy en Madrid se ha obrado la magia, y se han juntado los dos protagonistas de 'Brave New World', la cuarta entrega de las aventuras del personaje, que se estrenará el 14 de febrero y esta vez tendrá como reclamo la cara del antiguo Falcon, Sam Wilson. O sea, Danny Ramírez y, por supuesto, Anthony Mackie, que en la rueda de prensa anterior a las entrevistas ha intentado entender por qué en España llamamos "Capi" a su personaje, comentando "¿Y tú que eres, Falkie?".

Durante esa primera toma de contacto, Mackie ha mostrado su admiración por el Hulk de Mark Ruffalo, por Chris Hemsworth (a quien elegiría para su alineación de Vengadores por delante del propio Thor) y por Harrison Ford ("Tú esperas que sea un viejo enfadado en plan 'No me mires a los ojos, no me hables', pero es un tío genial y relajado"). Además, ha destacado que su versión de Capitán América "puede morir, porque es como cualquier tío, simplemente un buen ser humano. Es un héroe del día a día, tan distinto a Steve Rogers que creo que no tiene que vivir a la sombra de su legado". Pero el plato fuerte, por supuesto, era charlar un rato a solas con ambos sobre Marvel, el legado, el presente y el futuro. Y esto es todo lo que nos han contado.

Anthony Mackie

Randy Meeks (Espinof): El escudo del Capitán América es un símbolo de esperanza para todo el mundo, además de un icono cultural. ¿Sientes la responsabilidad de llevarlo y usarlo? Dicho de otra manera: ¿Te sientes el Capitán todo el tiempo o es solo una película?

Anthony Mackie: Para mí es una película. Creo que Chris Evans hizo un gran trabajo al hacer de este personaje el Capitán América de todos, y creo que Sam Wilson también tiene la capacidad de serlo, porque la gente se identifica con el Capi no por el apodo o la idea de quien es, sino por la dignidad y la responsabilidad que vienen con el escudo. Y según la manera en que Sam ha sido creado, no trata la responsabilidad como un peso o una carga, sino como algo emocionante.

RM: Has hecho de Sam ocho veces por ahora...

AM: [Grito de sorpresa]

RM: Sí, exacto. [Risas] Has mezclado Marvel con películas independientes y otro tipo de papeles o series. ¿Tienes miedo de estar encasillado o simplemente te gusta hacer de todo?

AM: Vengo del teatro, y siempre me ha gustado la idea de interpretar diferentes personajes de maneras distintas. Lo que más quiero hacer ahora es una historia de amor, una historia clásica a lo Woody Allen, de chico conoce a chica. Él es raro, ella se enamora, algo muy simple, no me importa si alguien va a verla o no. Solo quiero ser el tío que está en plan "¡Me he enamorado de una chica!".

Si eres un actor, vas a elegir y considerar todo tipo de personajes interesantes. A veces parecerás un poco tontorrón, a veces puedes ser un perdedor... ¡Y tiene que parecerte bien, porque no todo el mundo gana todos los días! Cuando haces personajes que no representan siempre quién eres de verdad, no puedes quedarte encasillado.

RM: ¡Yo iría a ver esa película!

AM: ¡Tengo muchas ganas de hacerla!

RM: Con suerte, antes de lo que crees. [Risas] Esta vez nadie en Marvel puede decir que es una película que se puede ver sin necesidad de ver otras, está muy conectada con el UCM. ¿Crees que el público se ha cansado de esta interconexión o es aún la marca distintiva y debe continuar?

AM: Lo que aprendimos con 'Vengadores: Endgame' y la respuesta emocional que creó es que el público adora la idea de que todo esté interconectado, porque todo el mundo tenía una relación con Iron Man. Y cuando Iron Man murió (¡perdón, spoilers!), todos le lloraron como si fuera un miembro de la familia, como alguien a quien habían conocido durante toda tu vida. Creo que la interconexión nos da la habilidad de que el público desarrolle una relación con los personajes, y mantiene la emoción por el devenir de la historia y ver hacia dónde evoluciona este mundo.

RM: Esta es una pregunta que me gusta hacer a todo el mundo que entrevisto...

AM: ¡Esta es la buena! ¡Escribidla!

RM: No es tan buena.

AM: ¡Mierda!

RM: ¿Miras las redes sociales después del estreno, lees las críticas profesionales o prefieres no saber nada al respecto y ya te enterarás en el futuro?

AM: Nunca leo, nunca veo y nunca pregunto. Y se lo digo a mi equipo: "¡No me digais una mierda!". Porque no es importante, yo vivo conmigo mismo, y vivir contigo mismo te da la libertad de hacerlo sin la opinión de otros. Y es que nunca sabes de dónde vienen esas opiniones, no sabes lo que han vivido cinco minutos antes de escribir esa crítica, no sabes lo que ha pasado en su vida cuando mandaban ese tuit, no sabes hasta qué punto les está afectando su pasado en lo que están escribiendo. Hay que cogerlo con pinzas y tener todo esto en consideración. Yo voy a trabajar todos los días esperando hacer mi mejor trabajo, y mientras pueda decir que lo he hecho, ¡voy bien!

RM: Ahora que Sam se ha acostumbrado a la posición y al escudo, si por algún tipo de giro espacio-temporal Steve Rogers volviera siendo joven y reclamando el nombre, ¿crees que volvería a ser Falcon sin más o hay sitio para dos Capitanes América, como en los cómics?

AM: Los cómics son referencias geniales para lo que hace el UCM, nos dan la habilidad de ver la visión original de Stan Lee y construir sobre ellos, así que no creo que esa trama vaya sobre él cogiendo el escudo otra vez diciendo "¡Soy el Capi ahora!", sino de que nunca hay dos buenas personas de más en el mundo. Si tienes dos Capis, sería mucho mejor que tener solo uno. ¡E imagina qué fiestas! ¡Sería increíble!

Danny Ramírez

RM: Hace diez años que Joaquín Torres apareció por primera en los cómics Marvel, ¿te ha dado tiempo a ponerte al día o no quieres spoilers? ¿Cuál es tu relación con los cómics originales?

Danny Ramírez: Cuando se abrió la posibilidad de interpretar al personaje, obviamente corrí a la tienda que vendía los cómics. Los compré todos y los leí para poder saber qué podría traer de nuevo, pero también cómo conectarlo al material original. Y lo que me encantó fue su humor y su forma de ser. Al principio no sabía si, como en los cómics, iban a hacer que mi Falcon fuera un ave, y todos los días en el set le decía a los guionistas y los productores "¿Hoy me podrían dar una inyección de ave?". ¡Pero no!

Me encantó y me dio mucha libertad para ser alguien que está repleto de buen humor y que siempre hace chistes, que se hace excepcional al formar parte de un equipo y trae mucha garra.

RM: Si mañana te dijeran que Anthony se ha ido de Marvel y tienes que coger inmediatamente el escudo del Capitán América, ¿lo harías?

AM: [Risas] ¿Si lo haría? ¿Él va a leer esta entrevista?

RM: [Risas] ¡Supongo que no!

AM: Te voy a devolver la pregunta: ¿Por qué se fue?

RM: ¡Pongamos que porque el personaje se ha hecho mayor!

AM: ¿Como Steve Rogers? Entonces es una situación diferente. Creo que tendría que ser por razones orgánicas, que no solo fuera por reemplazarle o pasar el legado por pasarlo. Sí, si tienen una visión de ello para el futuro del Universo Marvel.

RM: Esta película, al menos lo que hemos visto, es muy política, tiene a "Trueno" Ross como una especie de sosias de Donald Trump, y llega en un momento en el que la política se lo come todo. ¿Crees que es beneficioso hablar de ello en el cine de superhéroes o que debería quedarse en el simple entretenimiento?

AM: Creo que el Capitán América en los cómics y en las películas siempre ha estado ligado con lo político. Es el símbolo de los Estados Unidos, y lo que me fascinó al ver las películas era ver cómo habla sobre esos temas, dónde empieza la responsabilidad de un ser humano contra el sistema que algunas veces no piensa en seres humanos de la forma que tendría que hacerlo. De hecho, creo que el resto de películas de 'Capitán América' son más políticas. Obviamente con los tiempos que estamos pasando creemos que es una imitación de la realidad, pero no, es algo que está conectado a los cómics y al personaje.

RM: Leí en una entrevista tuya que no querías llegar a ser famoso, pero creo que has llegado a serlo. ¿Has mejorado tu situación con la fama?

AM: Bueno, hace tres días estuve posando en la Semana de la Moda y es algo que nunca creía que fuera a ser posible. Creo que este nivel de fama es perfecto, porque me encantan las cosas gratis [Risas] Me encanta lo gratis, ¡y poder pagar mi alquiler! Pero quiero poder seguir con mi vida normal, poder ir al parque si quiero yo solito, ir con mi pelota de fútbol a jugar, ir a un bar sin tener que pensar quién puede estar ahí...

Cuando fui con Anthony a la D23 en Sao Paulo, yo me quedé en Río una semana extra, y él me dijo "Aprovéchalo. No lo sé, pero creo que tu vida va a cambiar después de esto". Y después estaba esa semana en la playa, tranquilo, y solo podía pensar en ese "Aprovéchalo". Nunca sabes cuándo va a cambiar la realidad, pero creo que es algo que tengo que aceptar un poco más.

