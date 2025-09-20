Oliver Atom sin piernas: el trágico final de 'Campeones' es en realidad un fascinante mito

Aún hay gente que cree que Oliver Atom se quedó sin piernas al final de 'Campeones hacia el mundial', cuarta adaptación televisiva del manga 'Captain Tsubasa', creado por Yōichi Takahashi, y que en España conocemos como 'Campeones: Oliver y Benji'. Se refieren a un episodio que supuestamente se emitió una única vez y que levantó una enorme polémica. Increíble, ¿de verdad se atrevieron a algo así en una serie juvenil?

Es imposible no sentirse atraído a querer creer que esto ocurrió de verdad pero el problema está en que es mentira. El mito consistía en que Oliver se despertaba en el último episodio de 'Campeones hacia el mundial', sin piernas en la cama de un hospital, dando a entender que toda su carrera como futbolista había sido un sueño, ya que un accidente de niño le había dejado en ese estado.

Un giro demencial que iba incluso más allá que el de la serie de 'Los Serrano' y que dio pie a varios montajes en vídeo que intentan ser lo más convincentes para apoyarlo: por ejemplo, aquí podéis ver uno.

Cómo se forjó esta leyenda urbana

Es fácil entender que haya gente que se quede tan impresionada al ver esto que lo tome por cierto, y es que es demasiado impactante como para no hacerlo. El problema es que ya el propio vídeo invita a pensar en poco menos que una conspiración para colarnos un gol a nosotros.

Su origen está en América Latina, se extendió como la pólvora por otros países de habla hispana, y se apoya en una escena de Oliver en el hospital cuya procedencia vamos a ver a continuación:

En el minuto 1 y 42 segundos del episodio 16 de 'Campeones hacia el mundial' ('Captain Tsubasa: Road to 2002' o 'Supercampeones: Camino al mundial' en latinoamérica) se puede ver a Oliver postrado en la cama de un hospital por una lesión que afecta a su hombro.

A eso le sumaron el reclamo de un montaje del personaje sin piernas y comentarios locos sin ningún fundamento sobre la supuesta polémica cuando lo emitieron por única vez (queda menos creíble que lo hayan seguido emitiendo con normalidad y lo quieras vender como un hallazgo) y ya tienes una leyenda urbana lista para servir.

El final real de 'Campeones'

Todo sonaba tan impactante que la teoría no tardó en extenderse como el verdadero final de la serie, sobre todo en países de habla hispana. Lo que tampoco tardó en llegar fueron los memes burlándose de esta gigantesca locura. Eso no impidió que muchos lo sigan dando por bueno, y es que suena tan bien... Comprobemos lo que sucedía realmente en el episodio 52 de 'Campeones hacia el mundial', el último de la serie:

Al final de 'Campeones hacia el mundial' vemos a la selección japonesa a punto de enfrentarse al combinado brasileño, un sueño hecho realidad para un Oliver que por aquel entonces estaba jugando en España en un equipo equivalente a lo que hoy sería el F.C. Barcelona, mientras que Mark Lenders estaba en Italia y Benji Price en Alemania.

Eso sí, el epílogo se centra en el choque contra Brasil cuyo resultado nunca conocimos y que no formaba parte del manga. Además, el propio autor del manga desmintió en una entrevista concedida a El Comercio el mito de que Oliver se queda sin piernas. Esto fue lo que comentó al respecto:

"Me enteré de esa leyenda hace poco tiempo. Pero esas escenas que se viralizaron no son reales, son solo bromas que forman parte un mito. No surgió de mi historia."

Queda por tanto confirmado que Oliver Atom no perdió nunca las piernas. Es cierto que Takahashi ya había jugado con elementos inesperados como los problemas de corazón de Julian Ross (todos los fans recordamos ese episodio que acababa con sus latidos...), pero esto era ir demasiado lejos, sobre todo como posible final para la serie.

Y digo posible porque en la actualidad aún se publica 'Captain Tsubasa: Rising Sun' con Oliver teniendo como objetivo el formar parte del equipo olímpico de Japón.

En Espinof | Las mejores series de anime en 2025

En Espinof | Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos