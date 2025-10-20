Steven Seagal presenta su primera película en seis años. Así luce el regreso de la estrella del cine de acción

Hubo un breve periodo de tiempo en el que Steven Seagal fue una de las mayores estrellas del cine de acción de Hollywood. Sin embargo, su cénit duró muy poco y su carrera se hundió de forma irremediable, por lo que no dejó de perder relevancia de forma notable hasta que en 2019 estrenó 'Más allá de la ley', la que parecía que iba a ser su última película. Eso acaba de cambiar gracias a 'Order of the Dragon'.

A recuperar la acción de los 80 y 90

Desde City on Fire se informa de que Seagal vuelve al cine con este largometraje dirigido por Vjekoslav Katusin ('Wrongful Death'), quien asegura que "tendrá un impacto significativo en la industria cinematográfica. Juntos, aspiramos a recuperar el estilo distintivo de los 80 y los 90, recuperando la acción y el encanto que definieron esos años memorables". No suena mal, la verdad.

El problema es que las primeras imágenes que se han publicado de 'Order of the Dragon' inspiran poca confianza en que vaya a ser mejor que esa enorme cantidad de subproductos en los que Seagal ha aparecido en el siglo XXI. De hecho, si queremos tener alguna confianza en que haya escenas de acción que merezcan la pena, lo mejor que podría pasarnos es que su presencia en la misma sea bastante reducida.

Por lo pronto, la presencia de Seagal en las primeras imágenes oficiales de 'Order of the Dragon' se limita a una de ellas, por lo que el equipo detrás de ella quizá simplemente quiera aprovecharse de su nombre para que el proyecto tenga un perfil más alto. Con todo, ahora mismo ni siquiera se sabe cuál es la historia que va a contarnos, por lo que tampoco tenemos detalles sobre su personaje.

Michel Qissi, otro veterano del género al que muchos recordarán por haber dado vida a Tong Po en 'Kickboxer', Ron Smoorenburg, David Kurzhal, Jenny Paris, Mark Stas, Alona Hertha y el propio Katusin completan el reparto principal de 'Order of the Dragon'.

