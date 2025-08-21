Steven Seagal sólo aparece durante 41 minutos en su película de mayor éxito, y el gran beneficiado fue Tommy Lee Jones

Está claro que un actor o actriz no necesita una cantidad ingente de tiempo en pantalla para dejar huella. Ahí tenemos ejemplos como los de Beatrice Straight, Ingrid Bergman o Anthony Hopkins, que lograron ganar un Óscar por sus trabajos en 'Network', 'Asesinato en el Orient Express' y 'El silencio de los corderos' con tan sólo 5, 14 y 16 minutos en el montaje final respectivamente. Y hay más casos.

Lo bueno, si breve...

Pero hoy vamos a alejarnos de exhibiciones interpretativas de renombre y a ponernos terrenales con uno de los grandes títulos del cine de acción noventero: la divertidísima 'Alerta máxima' ('Under Siege', 1992) de Andrew Davis, que protagonizó un Steven Seagal en su mejor momento. Un éxito indiscutible en el que su actor principal, curiosamente, no dominó la pantalla en lo que a minutaje respecta.

Según recoge Nick de Semlyen en su libro 'Last Action Heroes', el hilarante villano de Tommy Lee Jones tuvo mucho más peso que el héroe de Seagal de forma intencionada, ya que el bueno de Steven no estaba demasiado convencido de firmar por el proyecto. Según contó Davis al Semlyen, la contribución final del actor se limitó a unos 41 minutos.

"Entre las escenas del Pentágono y todo lo demás, en realidad Tommy aparece más en la película que Steven".

Finalmente, el William Strannix de Tommy Lee Jones, quien lo redibujó como "un tío en plan Rock and Roll", terminó robando de algún modo el show e impulsó la carrera del intérprete. Como sabéis, sólo un año después, Jones recibiría el Óscar al mejor actor de reparto por su labor en 'El fugitivo', también a las órdenes del director Andrew Davis.

Curiosamente, a pesar de no llegar a los tres cuartos de hora, el trabajo de Steven Seagal en 'Alerta máxima' continúa siendo el más rentable de su carrera, recaudando 83 millones de dólares en Estados Unidos y 156 millones de dólares en todo el mundo.

En Espinof | ¿Qué pasó con Steven Seagal? Así hundió su carrera el actor que pudo ser el rey del cine de acción tras el éxito de 'Alerta Máxima'

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia