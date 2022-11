Tráiler navideño de la película de 'Kaguya-sama: Love is War': la continuación del anime ya tiene fecha de estreno fuera de Japón

Con la tercera temporada de 'Kaguya-sama: Love is War' parecía que habíamos llegado al final de la serie de anime, pero tenemos todavía una película por delante y puede que la comedia romántica todavía tenga mucha mecha que quemar. 'Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss Never Ends' se estrena el 17 de diciembre en Japón, y con la fecha tan cerca ya se han dejado caer nuevos detalles durante la Anime NYC del pasado fin de semana.

Otro capítulo en la historia, y con el mismo equipo

A-1 Pictures se encargó de la animación de la serie, y el mismo equipo ha vuelto a hacerse cargo de la película con Shinichi Omata como director y Yasuhiro Nakanishi como guionista. La música de nuevo ha corrido a cuenta de Kei Haneoka, y en el tráiler se puede oír el nuevo tema principal : 'Love is Show' de Masayuki Suzuki con Reni Takagi.

También se ha confirmado una fecha de estreno aproximada Estados Unidos, con Aniplex distribuyendo la película de 'Kaguya-sama: Love is War' a partir de febrero de 2023. En España todavía no hay noticias concretas para ver si habrá estreno en cines, y primero tendremos que ver quién se hace con su licencia.

Si no, es posible que ocurra como con la primera película de 'Sword Art Online: Progressive', que se saltó los cines españoles en su momento y ha terminado yendo directa a streaming. En caso de que llegue a pantalla grande, habría que esperarla para febrero o marzo del año que viene como muy pronto.

'Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss Never Ends-' tiene lugar tras la tercera temporada del anime, y ya sabemos que hay otro proyecto de anime de la franquicia en marcha así que quizás tengamos una cuarta temporada a la vista.

Mientras tanto, el manga ya ha terminado por ahora y parece que Aka Akasaka se ha retirado como dibujante, aunque no cierra la puerta a contar más de la historia en otros formatos.