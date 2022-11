La primera película de 'Sword Art Online: Progressive' llega a streaming este mismo mes tras el espectacular estreno de su secuela: ¡por fin podemos verla en España!

Entre todas las películas de anime que se han colado en los estrenos del año, una de las más esperadas eran 'Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Dark Dusk'. Ya se ha posicionado como la reina de la taquilla japonesa superando a 'One Piece Film Red', y aunque todavía no sabemos si se estrenará fuera de Japón, podremos ver la primera parte de la historiaen streaming.

Del Aria al Scherzo

Tras el final del spin-off 'Sword Art Online: Alicization', la saga de novelas ligeras de Reki Kawahara todavía tenía mucha que dar y se continuó explorando el mundo de 'Sword Art Online' a través de películas. Así arrancó 'Sword Art Online: Progressive', que volvía a narrar el arco de Aincrad desde el punto de vista de Asuna.

En España nos quedamos sin poder verla en pantalla grande en su momento y ver todo 'Sword Art Online' en streaming es complicado, pero por suerte este mismo mes podremos ver la primera película de 'Progressive'.

Crunchyroll ha confirmado que 'Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night' pasa a estar disponible dentro de su catálogo a partir del 24 de noviembre. En Latinoamérica llegará doblada, mientras que en España se podrá ver en versión original con subtítulos.

Esperemos que no nos quedemos a medias con la historia y también se animen a traer la nueva película a streaming cuando se pueda. La trama de 'Aria of a Starless Night' sigue a Asuna Yuuki, una jugadora atrapada en el mundo virtual de Aincrad. Para escapar debe de superar los cien niveles del juegos, pero si pierde también morirá en el mundo real.