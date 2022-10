El manga de 'Kaguya-sama: Love is War' acabará dentro de muy poco, aunque no es necesariamente el final de la comedia romántica

Ya llevaba tiempo sonando el rumor y tampoco es que se pudiera seguir estirando la historia mucho más, pero al fin se ha confirmado oficialmente que el manga de 'Kaguya-sama: Love is War' está llegando a su fin.

El anime ha ido ganando cada vez más seguidores y su tercera temporada de hecho fue una de las estrellas de la temporada de primavera pasada, así que la noticia no ha sentado demasiado bien a sus fans. Y aún así, no tendremos que despedirnos del todo de 'Kaguya-sama: Love is War', porque todavía quedan varias sorpresitas por delante en el universo de la serie.

Resolviendo las subtramas

El manga de Aka Akasaka ya está oficialmente en su arco final y la serie terminará con el capítulo 281, que se publica el próximo 2 de noviembre en la Young Jump de Shueisha.

Y aún así, no es para nada el final de 'Kaguya-sama: Love is War' (aunque se resuelva la guerra romántica entre sus protagonistas). De entrada tenemos una película por delante: 'Kaguya-sama: Love Is War – The First Kiss Never Ends', que se estrena en Japón el próximo 17 de diciembre.

Además, todavía quedan algunas tramas pendientes del manga que no se podrán resolver en los últimos capítulos, pero Akasaka ha confirmado que le gustaría poder desarrollarlas en otros formatos. Esto da pie a que los algunos arcos de 'Kaguya-sama: Love is War' se resuelvan en forma de novela ligera, que es un formato bastante común en Japón, o que incluso a través de un anime original.

De hecho, el manga se Akasaka ya tiene dos spin-offs con varios volúmenes cada uno, así que también queda por delante la posibilidad de que sean adaptados a anime y se expanda un poco más su historia con contenido nuevo.

'Kaguya-sama: Love Is War' se centra en Miyuki Shirogane y Kaguya Shinomiya, quienes lideran el consejo estudiantil de su instituto. Todo el mundo cree que serían perfectos como pareja y aunque el realidad están coladísimos el uno por el otro, se niegan a admitirlo porque son demasiado orgullosos. Así empieza una feroz competición donde el primero que admita su amor perderá.