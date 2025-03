El reality de citas más raro de MTV iba sobre gente colándose en habitaciones ajenas... y tuvo a Zac Efron como concursante

MTV se ha especializado en hacer realities chorra desde sus inicios. Si bien 'Jersey Shore' y sus variantes tiran más hacia lo decadente, su catálogo siempre ha estado nutrido de títulos tan tontos como inofensivos, como 'My Super Sweet Sixteen', 'Vergüenza ajena' o 'Room Raiders', un dating show en el que te juzgaban por cómo tenías la habitación y por el que se pasó hasta Zac Efron.

Tu habitación a juicio

La fiebre de los dating shows lleva asolando EE.UU. desde hace décadas, y han probado mil y una formas de darle un giro de tuerca al clásico "chico conoce chica" para conseguir mantener el interés de las audiencias. Eso hizo MTV allá por 2003, en este reality con un tono parecido a 'Next' (no tan cafre, pero es difícil ser más cafre que 'Next').

'Room Raiders' era un reality de citas en el que una persona venía buscando el amor y tenía tres posibles candidatos... solo que no les iba a conocer teniendo una cita como tal, sino colándose en sus habitaciones y juzgándoles en base a lo que se encontraban allí.

Prácticamente todos los episodios seguían la misma dinámica, con la chica que elegía entre tres chicos (o un chico entre tres chicas, y también tuvieron algunos capítulos LGTB+) aprovechando para meterse en sus dormitorios, mientras los otros tres estaban "secuestrados" en una camioneta desde donde iban observando sus reacciones a los cuartos a través de unas pantallas.

"Oh, no, me olvidé un calcetín mohoso en el fregadero" (o algo así)

Se suponía que pillaban desprevenidos a los tres pretendientes cuando les metían en la camioneta, por lo que se dejaban la habitación tal cual la tenían y la otra persona se encontraba más de una sorpresita. Sí, alguna estaba decente, pero en general abundaba el desorden, la ropa sucia y todo tipo de fluidos que se veían cuando sacaban la linterna de luz ultravioleta.

Así pues, el principal interés era ver cuan desastrada podían tener la habitación, así como los momentos de vergüenza ajena en los que la otra persona encontraba algo comprometedor y el dueño del dormitorio ponía cara de querer que se lo tragase la tierra.

Todos los participantes eran gente joven, por lo que no faltaban los cuartos de residencias universitarias que eran auténticas leoneras, las reflexiones tontísimas o que, cuando eran los chicos los que asaltaban las habitaciones, lo primero que hacían era irse al cajón de la ropa interior o incluso probarse los sujetadores.

Los universitarios yanquis, dejando el listón por las nubes

Al final de cada episodio, la chica o el chico se ponía por primera vez cara a cara con sus pretendientes y decidía con cuál quería tener una cita (o si no elegía a nadie y le faltaba calle para correr), en base a lo que se había encontrado durante el programa.

Zac Efron cuando era un jovenzuelo, buscando el amor en MTV

En un episodio de la temporada 3 en 2005, el propio Zac Efron fue allí a buscar el amor cuando todavía no era famoso (de hecho, no sale ni en su ficha de IMDb... seguramente quiera borrarlo de su memoria). Eso sí, no encontró gran cosa, aunque aprovechó para tirarse desde un tobogán de agua que había en la casa de una de sus "pretendientas".

A pesar de que la premisa no daba para mucho más, lo cierto es que se mantuvo en antena hasta 2008, durante ocho temporadas y 263 episodios, e incluso tuvo una versión en Lituania en 2010. Visto el nivel general de MTV, tampoco es una gran sorpresa, todo hay que decirlo.

