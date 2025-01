El programa de caídas que solo vemos en mi casa cuando no nos ponemos de acuerdo. 42 temporadas tiene ya y todavía no sé por qué

La gente que continúa poniendo la TV como acompañamiento para algún rato muerto tiene esos programas comodín que puedes ponerte casi como ruido blanco, mientras comes o haces alguna tarea mecánica de las que no requieren el 100% de tu atención. Da igual cuándo leas esto, si enciendes el televisor es muy probable que te topes con alguna reposición de 'Vergüenza ajena'.

Vergüenza ajena literal

'Vergüenza ajena' ('Ridiculousness') es el acertado título de un programa de la MTV que comenzó sus andanzas hace 14 años. Creado por Shane Nickerson, Rob Dyrdrek y Jeff Tremaine, nació como un show de comedia que recopilaba vídeos de Internet "graciosos" y de caídas.

El programa ya cuenta con la friolera de 42 temporadas y no ha dejado de emitirse desde 2011 hasta la actualidad, habiendo superado ya los 1.000 episodios (obviamente, haciendo más de una temporada al año porque, si no, no dan los números).

Desde entonces, el propio Rob Dyrdrek se ha mantenido como presentador principal (un señor que fue skater en su momento, y que literalmente poca cosa más ha hecho en la vida aparte de 'Vergüenza ajena'), acompañado de Sterling "Steelo" Brim y Chanel West Coast.

De izquierda a derecha, Steelo, Chanel y Rob Dyrdrek

La dinámica del programa es casi siempre la misma: cada episodio cuenta con distintos bloques que agrupan vídeos según su temática. Dyrdrek va dando paso a las diversas rondas, Steelo se supone que pincha los vídeos y los va retrocediendo para que puedan comentar las mejores jugadas.

Tras tantos años y tantos episodios, es normal que el formato esté ya anquilosado, tanto en la poca gracia de los chistes de los presentadores (ríete tú de Cristinini en el 'Grand Prix'), como en las ideas para clasificar todos los vídeos, a cada cual más rebuscada.

El mensaje de MTV antes de cada episodio, pidiendo que por favor no te grabes haciendo el cabra porque no aceptan vídeos de terceros

Aunque, con sinceridad, nunca es que fuera el colmo del humor y la mayor parte del tiempo casi que causaban más risas los comentarios tontos de Chanel (perfil potenciado por el propio programa, claro está) que el ver a la gente partiéndose la crisma

El espacio también contó en su momento con invitados, algunos de la talla de Justin Bieber, Johnny Knoxville o 50 Cent, y también dio pie a varios spin-offs: 'Amazingness' (que tiraba más hacia el talent show), 'Deliciousness' (de vídeos de comida), 'Adorableness' (de vídeos monos) y 'Messyness' (de vídeos salseantes, presentado por Snooki de 'Jersey Shore').

Además, también ha tenido versiones en no pocos países: Francia, Brasil, Chile, México, Suecia, Polonia, Sudáfrica, Italia, Dinamarca, Bélgica, Oriente Medio y ¿cómo no? España, donde se llamó 'Vergüenza ajena: Made in Spain' y lo presentó Luis Fernández (sí, el de 'Los protegidos'), junto al rapero Mbaka Oko y la modelo Corina Randazzo.

Yo vengo a confesar que, si bien no es que sea santo de mi devoción, sí que me funciona como comodín en momentos como Nochebuena, en los que se reúne mucha gente en casa y hay que poner algo de fondo que medio guste a todo el mundo... y parece que lo de la gente cayéndose sigue siendo el chiste universal.

Años después, las cosas siguen prácticamente iguales (bueno, Chanel terminó yéndose en 2018 para internarse en un centro de rehabilitación y ahora protagoniza su propio reality: 'The West Coast Hustle') y pinta a que antes se jubilarán los presentadores que terminará el formato.

