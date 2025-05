Así fue como Sylvia Mathis se convirtió en la primera mujer negra en ser agente del FBI. Una historia real increíble que inspiró a la protagonista de 'Duster'

Aunque el tiempo presente no nos dé tregua y últimamente no hagamos más que vivir sucesos históricos, lo cierto es que el pasado nos dejó algunos personajes realmente interesantes. Tanto que a veces llegan a inspirar series como 'Duster', la nueva creación de J.J. Abrams, el mismo que firmó otras ficciones televisivas del calibre de 'Alias' o 'Perdidos', y LaToya Morgan.

Recién estrenada en HBO Max -que acaba de recuperar el nombre por el que nunca dejamos de llamarla- , 'Duster' cuenta la historia de la que fue la primera agente negra del FBI (Rachel Hilson). En 1972, viajó al suroeste de los EE. UU. y se alió con un conductor especializado en huidas y persecuciones (Josh Holloway).

Toda una historia de crímenes, investigación y conspiraciones varias que nos propone un plan perfecto para el fin de semana: una trama intrigante cargada de adrenalina que se sumerge en una época concreta desde una perspectiva muy contemporánea. Aunque lo cierto es que la realidad que la inspiró también es reseñable.

Viajamos a los 70

Nina es la primera agente negra que hubo en el FBI y su objetivo en 'Duster' será intentar acabar con un sindicato criminal que opera en el suroeste de Estados Unidos.

El personaje, que es interpretado por Rachel Hilson, es completamente ficticio y se creó para la serie, pero sí que está inspirado en Sylvia Elizabeth Mathis, una mujer real que fue su equivalente y que viajó desde Carolina del Norte a Quantico para ver qué consecuencias tuvo una de las masacres más terribles acontecidas en el siglo XX.

El primer agente negro del FBI fue James Wormley Jones, que entró al cuerpo en 1919, y la primera mujer en entrar fue Alaska P. Davidson en 1922, pero no fue hasta el año 1976 cuando el FBI incluyó en sus lista de agentes a una mujer negra.

Aunque debería haber ocurrió antes, Sylvia Elizabeth Mathis acabó siendo pionera en un mundo muy complicado e inmerso en el movimiento por los derechos civiles, y perteneció a una institución que, según la web Biography, se opuso bastante a la lucha de las personas racializadas. Algo de lo que Mathis era profundamente consciente.

El papel de Mathis en el FBI

Mathis no solo estaba al tanto de que el FBI no estaba ayudando lo que debía en materia de la lucha por los derechos civiles y de que estaban implicados en persecuciones a activistas, sino que sabía que entrar ahí podría servir para cambiar la situación. "Me interesa profundizar en la relación entre la defensa y el cumplimiento de los derechos. Entrar en el FBI me pareció un paso natural", declaraba la propia Mathis al periódico Virginian Pilot en febrero de 1976.

Después de licenciarse en Ciencias Políticas en Nueva York, Mathis se doctoró en Derecho en la Universidad de Carolina del Norte y llegó a impresionar al decano, un ex agente del FBI que vio en ella el potencial que tenía y la animó a seguir adelante.

No lo tuvo fácil, pero gracias a su esfuerzo terminó ganándose a los 27 años. Fue asignada a la brigada contra el crimen organizado de la oficina local en Nueva York, pero su trabajo más destacado llegó en 1978. Aquel año, Mathis fue una de las agentes encargadas de entrevistar a los supervivientes de la infame masacre de Jonestown, en Guyana.

Poco después, Mathis abandonó el cuerpo y empezó a trabajar como abogada en Nueva York y acabó mudándose a Florida, para estar más cerca de su familia. Aunque su historia tuvo un desenlace bastante trágico, porque falleció en 1983 en un accidente de tráfico, su legado será recordado siempre y servirá de inspiración para muchos, más allá de series tan efectivas como 'Duster'.

La cual, por cierto, puede ser un punto de partida estupendo para descubrirla.

