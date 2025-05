El público de Eurovisión 2025 contra Israel. Abucheos silenciados por el festival y otras polémicas que ha habido durante la final

El mensaje a favor de Palestina de al inicio de la gala final de Eurovisión no ha sido la única polémica de la noche. Como era de esperar, el público ha mostrado su rechazo a la candidatura de Israel con numerosos abucheos que el festival ha acallado, por no hablar de que la TV belga se ha negado a emitir la actuación y alguna que otra bandera palestina que se ha colado entre el público.

El rechazo del público

Por muy pulcra que haya quedado la emisión del número 'New Day Will Rise' de Yuval Raphael, la representante de Israel en Eurovisión, lo cierto es que ha sido en parte gracias a "la ayuda" del festival, que ha intervenido para que no se retransmitiera tal cual se estaba viviendo en Basilea.

Tal como se puede observar en las publicaciones que han compartido algunos usuarios vía redes sociales, el público ha abucheado tanto el momento en que Israel ha hecho su actuación como cuando el país se presentaba al inicio del programa.

En ese mismo comienzo, ya era bastante evidente que, cuando la candidata ha aparecido en el plató, el sonido del público ha desaparecido de repente, y en la actuación también se ha sustituido por un sonido ambiente enlatado. Además, durante la gala se han podido ver varias banderas de Palestina cuando enfocaban a los asistentes.

Por no hablar de que RTVE no es la única cadena que ha mostrado su rechazo al hecho de que compita en el festival un país que está cometiendo un genocidio con más de 50.000 víctimas, sino que la TV belga directamente no ha emitido la actuación de Israel (de hecho, el país no le ha otorgado ningún punto por parte del jurado nacional), y en su lugar ha proyectado un comunicado, tal como han compartido algunos usuarios en Twitter:

"Condenamos las violaciones de derechos humanos por parte del estado de Israel. Además el estado de Israel está destruyendo la Libertad de prensa.

Por esto interrumpimos la imagen por un momento. #AltoElFuegoYa #StopGenocidio".

Eso sí, les debe de haber funcionado la campaña en el televoto, donde Israel ha recibido 297 votos y se ha quedado en un segundo puesto con 357 votos, únicamente superado por Austria y su candidato, J.J.

En Espinof | Por qué Eurovisión se llama así, si es un festival de canciones

En Espinof | Por primera vez Eurovisión tiene mascota: se llama Lumo y ya ha ganado el premio de calle a la criatura más terrorífica de la historia