Es una de las películas más bizarras del último año, pero también de las más fascinantes, y ya se puede ver en streaming: Francis Ford Coppola va con todo en ‘Megalópolis’

La neutralidad blanda a la que nos expone mucho cine grande actual conduce a que mucha gente sea menos receptiva a lo que se aprecia como exuberantes ramalazos creativos, que es más fácil tratar como un chiste. Si se ridiculizan, no hace falta valorar o apreciar intenciones detrás de ella, no hace falta considerar que una obra tenga una manera diferente de querer contar cosas.

Esto no hace necesariamente perfectas las decisiones creativas, o incluso acertadas, pero en un momento donde los riesgos se quieren eliminar en la medida de lo posible igual necesitamos empresas kamikazes. Esto suena a dorarle la píldora a ‘Megalópolis’ simplemente por existir, que es posible, pero hay más cosas en ella de las que muchos estaban dispuestos a concederle para no salirse de la mofa general.

Un imperio decadente

Francis Ford Coppola decidió regresar al cine poniendo todo sobre la mesa, desde su propia fortuna para financiar la película hasta una abundante y disparatada colección de ideas que lleva rumiando cuatro décadas. Adam Driver lidera este ejercicio brutalista de fantasía y ciencia ficción que ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

En una Estados Unidos futurista, que toma el nombre y las cualidades de una Nueva Roma, el imperio está observando su lento e inevitable declive. Pero un valiente e imaginativo arquitecto tiene planes de futuro diferentes gracias a una sustancia llamada Megalón, con la que puede empezar a crear un nuevo futuro, pero esto causará conflicto con los poderes que manejan la ciudad, desde el alcalde hasta una de las familias más adineradas.

La obsesión de Coppola con el declive del imperio romano resulta casi paródica en un momento donde fijarse en ese periodo se ha convertido en un meme, pero su manera de ligarlo a su país se ha vuelto especialmente relevante en los últimos meses. Estas paradojas resumen bastante una película que es capaz de moverse en extremos muy dispares todo el rato, motivo por el que muchos la encuentran completamente impenetrable.

‘Megalópolis’: soñar un futuro mejor

Su ambición visual deja ratos realmente despampanantes, y en otros se ven completamente descuidados. Sus bizarradas parecen en ocasiones humor voluntario, y otras algo a lo que llega horriblemente por accidente. Su historia tiene un cinismo demoledor con cómo la sociedad retoza en la decadencia, pero está también preñada de inocencia y esperanza por un futuro mejor llevado por nuevas generaciones. Todo a la vez, sin puntos intermedios ni tampoco maneras de hacerlo más digerible.

‘Megalópolis’ se convierte así en una irregular pero fascinante fábula que Coppola quiere que sirva de paso de antorcha para gente que pueda reconducir el futuro del cine. Es un desborde de optimismo que parece demasiado delirante en estos momentos, pero hay instantes donde acaba siendo contagioso. Su extravagancia puede acabar siendo hipnótica.

No voy a defender ni mucho menos que sea una gran película, pero desde luego no es tan desastrosa como en cierto punto llegue a asumir que lo era (o como me lo transmitían algunas escenas). Pero reposándola tras verla, permitiéndose uno procesar la abundancia de ideas que te lanzan en más de dos horas, tiene cosas que vale la pena considerar y en las que pensar, lejos de ser el último devaneo de un anciano que algunos considerarán senil a estas alturas.

