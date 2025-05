Cuando Telecinco quiso hacer un reality sobre una médium contactando con el Más Allá y, oh sorpresa, lo acusaron de ser una estafa

Es posible que nunca se haga nada tan raro como 'El castillo de las mentes prodigiosas' en TV nacional pero, si echamos la vista atrás, es fácil encontrar más de una rareza televisiva. 'Más allá de la vida' (no la película de Clint Eastwood, ojalá) fue un reality en el que la médium Anne Germain prometía contactar con el Más Allá... y al final resultó ser todo un fraude, claro.

Más allá de la TV

En 2010, comenzó a emitirse 'Más allá de la vida', la adaptación que hizo Telecinco de un programa portugués, presentada por Jordi González y protagonizada por la médium Anne Germain. Básicamente, la mujer aseguraba que podía contactar con los seres queridos fallecidos de la gente y les transmitía supuestos mensajes desde el Más Allá.

Era un formato por el que se pasaron todo tipo de celebridades: desde Sara Montiel a María del Monte, pasando por Soraya Arnelas, Sancho Gracia, Kiko Rivera, Antonio Gala, Falete y demás famosos pertenecientes al mundillo audiovisual, del toreo o de la actualidad del momento en la prensa rosa.

Obviamente, el reality no tardó en despertar suspicacias por todas partes, poniendo en tela de juicio las capacidades sobrenaturales de Germain. En especial, después de la visita de Santiago Segura que, aunque mantuvo más o menos el tipo en la emisión, reconoció que la médium no había acertado en nada de lo que le dijo: "Quería creer... pero es que no dio ni una".

No fue la única voz que se alzó contra ella, ya que poco después un extrabajador del programar desveló algunas de las prácticas del show que lo acercaban más al calificativo de "estafa": admitió que los trabajadores del programa elaboraban informes muy detallados sobre los invitados, incluyendo datos sobre personas fallecidas de su entorno.

Este mismo extrabajador contó que Germain se encerraba durante horas a estudiar estos informes y que, precisamente, de Segura no habían podido encontrar mucha información y la médium tuvo que improvisar en su sesión de espiritismo y lanzar varias apuestas a ciegas (totalmente desacertadas, tal como se vio).

Además, gente como Antonio Canales aseguró que lo sometieron durante seis horas a una entrevista previa encerrado en un camerino. Si bien Germain insistió en su momento en que "nunca había ocultado" que utilizaba perfiles para conocer a sus invitados, negó que eso fuera una parte importante del programa y aseguró que "no había fraude" y que no usaba pinganillo.

Años después, 'Espejo Público' también desmontó las malas prácticas del programa y trajo a la palestra a más excolaboradores del programa, como Sofía Cristo, que confirmó ese trabajo de investigación previa que hacía Germain y aseguró que el programa "era una mafia emocional".

Pese a la polémica, el show se mantuvo en antena hasta 2012, ya que cosechó unas audiencias bastante buenas (su media final ascendió a 1.403.000 espectadores y 16,2% de share). Actualmente, Germain vive en Alicante, sigue haciendo sesiones privadas de espiritismo (por las que cobra 200 euros) y dice ser maestra de Reiki.

