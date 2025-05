Las películas narradas con pantallas de ordenador son un nicho que existe desde hace más de veinte años. Esta es la cinta de terror que lo creó

Durante la pandemia, muchos nos quedamos aterrorizados con 'Host', la película que narraba de forma inquietante una sesión de espiritismo en una llamada grupal de Zoom, y que lo hacía en un momento en el que la herramienta nos era muy familiar. Incluso habiendo visto ya otras películas de terror que apostaban por ese estilo tan particular, la cinta se percibió como una de las más inquietantes del año y un soplo de aire fresco en el género.

Es extraño que se sienta así, porque ya a principios de los dosmil, en la era del comienzo de internet y las vidas online, las películas contadas a través de pantallas eran algo que existía. Como demostración queda una pequeña película que pasó mayormente desapercibida, una suerte de found footage virtual llamado 'The Collingswood Story' que en aquel momento no era consciente de que estaba creando un género.

La película cuenta la historia de una pareja en una relación a distancia. Ella, Rebecca, acaba de marcharse de casa para cursar la universidad. Su novio, Johnny, le ha regalado una webcam para que puedan seguir viéndose todos los días. Otros personajes que forman parte de la historia son Billy, amigo de Johnny, o Vera, una espiritista que, en una curiosa conexión con la película de 2020, también se encarga de poner a los protagonistas en contacto con sus fallecidos.

La mecánica es una ya familiar. Como espectadores solo vemos la pantalla de un escritorio hortera dosmilero y los programas de webcam que los protagonistas también ven, y asistimos de forma vouyerista a sus conversaciones. Al mismo tiempo es una película de terror. Similar a otros experimentos de la era como 'El proyecto de la bruja de Blair', apuesta por el realismo y no saturar al espectador con sustos innecesarios. El resultado es una película quizás no demasiado apetecible para la paciencia del espectador moderno, pero que desde luego es una pieza de importante valor dentro de la historia del género.

Los comienzos del Screenlife

Habría que esperar muchos años más tarde para que los entendidos del género empezasen a ver la película con otra luz. 'The Collingswood Story' no solo era un giro a las cintas de metraje encontrado, era un nuevo tipo de lenguaje que cobró sentido en el mainstream en la pasada década, cuando empezaron a llegar a la gran pantalla películas como 'Eliminado'. Curiosamente, en aquel momento no parecía tampoco algo único, se hablaba de otro giro más de la fórmula 'Paranormal Activity', y por aquel momento el mundo entero había visto también el episodio de los teléfonos de 'Modern Family'.

Screenlife, así es como desde hace unos años se ha llamado a un género que consiste en historias narradas exclusivamente a través de pantallas de dispositivos. A 'Eliminado' le siguió su secuela y también otras películas como 'Missing' o 'Searching'. En España tuvimos representación en el género (más o menos) con 'Open Windows' en 2014, otro thriller protagonizado por Elijah Wood y Sasha Grey.

Pese a sus éxitos en taquilla, el género parece no haber despegado del todo. Por cada película que conocemos hay otras como 'Profile' que pasaron sin pena ni gloria por la taquilla. En 2023 NPR se preguntaba si habíamos entrado en un estancamiento tras tan solo un puñado de películas dirigidas al gran público. Y queda a debate la cuestión de si esto puede ser considerado siquiera un género propiamente dicho o un formato, ya que es maleable a películas de terror, thriller o comedia.

Si la cosa no ha calado más desde luego no es por falta de interés. El nombre del género es también el nombre de una web creada por el señor que acuñó el término: Timur Bekmambetov, cineasta de algunas de estas películas. En la web se trata de crear comunidad, se aceptan proyectos de fans y se promueven las nuevas creaciones. La última es 'LifeHack', creación del cineasta irlandés Ronan Corrigan y que se ha estrenado este pasado festival de SXSW con buenas críticas.

Lo cierto es que a pesar de su larga gestación desde principios de los 2000, poco ha cambiado si comparamos las historias de 'The Collingswood Story' y de 'Host', si acaso, es la tecnología que vemos en pantalla la que nos recuerda el paso de los años. Quizás sea de esos géneros condenados al nicho, sorprendiéndonos solo cada cierto tiempo y cuando creemos haber olvidado que existen.

En Espinof | La saga 'Saw' tiene una copia cristiana que es tan horrible como suena. Especialmente porque su asesino ni siquiera mata

En Espinof | La épica 'Ben-Hur' escondía un gran secreto a plena vista que ni siquiera Charlton Heston conocía. "No le digas nada"