'Missing': una trepidante secuela de 'Searching' que engancha casi tanto como su predecesora pero no termina de rematar la faena

La tensión es clave en cualquier thriller que quiera enganchar al público, pero también la necesidad de saber diferenciarse de todos los demás para conseguir destacar. Eso es algo que hizo muy bien 'Searching', una notable película protagonizada por John Cho que se valía de la tecnología para conseguir un estilo único que, como mínimo, despertaba cierta curiosidad en el espectador.

El éxito de 'Searching' llevó a que rápidamente se pusiera en marcha una secuela que ha tardado en llegar más de lo previsto por culpa de la pandemia. Titulada finalmente 'Missing', es verdad que incluye más de una referencia a su predecesora, pero lo más justo sería hablar de la nueva entrega de una antología. Ahí es cierto que se nota la falta de la novedad, pero lo que sigue ofreciendo es un thriller que engancha y se pasa volando.

En qué se diferencia de 'Searching'

Como era de esperar, el ADN de 'Missing' es muy similar al de 'Searching', valiéndose en todo momento de diversas pantallas para estructura el misterio que plantean Will Merrick y Nick Johnson, quienes heredan una idea de Sev Ohanian y Aneesh Chaganty, guionistas de la primera entrega. El resultado es una película que altera los roles -aquí es una hija quien inicia una desesperada búsqueda de su madre desaparecida- y opta por un estilo idéntico al de su predecesora para contarnos una historia algo más elaborada y rebuscada.

Si algo hace bien 'Missing' es justo eso, ya que va plantando infinidad de posibilidades para mantener intrigado al espectador, lo cual alimenta la creciente desesperación del personaje interpretado por una muy convincente Storm Reid. La desaparición de su madre (Nia Long) oculta tantas sorpresas que lleva a que nosotros conectemos más con la gran protagonista de la función, pero también pone a prueba la paciencia del espectador.

Por mi parte, 'Missing' consiguió que me metiera en el juego y siguiera con interés todo lo que iba planteando hasta que pone todas las cartas encima de la mesa. Sin embargo, también soy consciente de que el guion de Merrick y Johnson puede acabar saturando al espectador, sobre todo cuando incide más de la cuenta en ese toque de telefilm de suspense ya presente en 'Searching' y que aquí va un paso más allá.

Tampoco hay que olvidar que el uso de la tecnología y las pantallas puede causar rechazo en cierto sector del público. Yo tengo bastante claro que acabaría saturado en el caso de que una serie optase por algo así, pero con una película puntual tampoco pasa nada -no nos olvidemos de que 'Searching' tampoco inventó nada, simplemente fue ir más allá en lo que ya había propuesto la estimable 'Eliminado' varios años antes-. Ahí todo se reduce a una cuestión de preferencias personales y, sobre todo, a la posibilidad de que te resulte mareante el ir saltando de pantalla en pantalla.

Muchas luces pero un pega muy importante

Lo que no se puede negar es el ágil uso de este recurso por parte de Merrick y Johnson, quienes apuestan por un enfoque aún más trepidante que su predecesora, dando al menos de peso al drama interior por el que pasa su protagonista para dar así más prioridad a las sorpresas que van surgiendo a lo largo del relato. Una de las principales consecuencias de ello es que en 'Missing' hay más personajes con auténtico peso dramático que 'Searching', donde todo giraba más alrededor del sufrimiento de un inspiradísimo Cho.

Donde mejor funciona esa apuesta es con el personaje de Joaquin de Almeida, ya que a través de Javier se introduce un toque extra de humanidad a la historia. Tampoco esperéis algo extraordinario, pero sí un elemento clave para que 'Missing' no sea engullida por su imperiosa necesidad de mantener en vilo al público. Además, lo integra bien en la investigación que lleva a cabo la protagonista y no resulta algo gratuito. De hecho, funciona mejor que la parte en la que se da algo más de profundidad dramática al personaje de la madre.

Por desgracia, 'Missing' me pierde un poco durante su desenlace, ya que es cierto que el camino para llegar hasta ahí resulta fresco y un tanto adictivo, pero la solución propuesta acaba siendo un tanto perezosa. Ahí sí que se nota que se están reciclando soluciones vistas en demasiadas ocasiones, restando impacto a lo que tendría que ser el punto álgido de la función. Tampoco destruye lo visto con anterioridad ni molesta tantísimo en sí mismo, pero sí que rompe la línea ascendente que Merrick y Johnson habían sabido crear sin ser simplemente más de lo mismo con respecto a 'Searching'. Lástima.

¿Pero merece la pena o no?

Si te gustó 'Searching', me parecería muy raro que no pases un buen rato con 'Missing', pero si ya su predecesora te dejó con ciertas dudas, es posible que su secuela ni siquiera te sirva para disfrutar del juego de tensión que propone. Y si no has visto ninguna de las dos, te recomendaría ponerte antes con 'Searching', la verdad y luego decidir si te compensa seguir con el título que ahora nos ocupa.

