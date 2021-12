‘Matrix Resurrections’ no hubiese sido posible sin Lana Wachowski y en Warner ya piensan en la quinta parte de la saga

Antes de que 'Matrix Resurrections' pusiese patas arriba su propio universo y cabrease al fandom de un modo que, probablemente, sólo puede igualar la descomunal 'Los últimos Jedi' de Rian Johnson, la cuarta entrega de la franquicia, al igual que la simulación en la que se ambienta, tuvo versiones previas a su reseteo. Versiones en las que Lana Wachowski no era la directora, y que podrían haber contado con otro cineasta al mando de no haberse prestado voluntaria.

Lana, el factor determinante

Según ha revelado el productor James McTeigue en una entrevista con el medio Collider, la idea de rodar 'Resurrections' siempre estuvo sobre la mesa por su "capacidad potencial para hacer dinero"; pero no fue hasta la llegada de Lana al proyecto que se decidió dar luz verde al largometraje.

"Mira, creo que cuando tienes una franquicia con tanta capacidad potencial de hacer dinero, siempre hay conversación. Del mismo modo que el universo Marvel se repite y gira sobre sí mismo, o tienes a Spider-Man, o tienes a Iron Man o a Thor. Siempre hay potencial para actualizar esas películas únicamente por la posibilidad de ganar dinero y contar nuevas historias. No debería decir que es un pensamiento estrictamente fiscal. Pero sí, mira, había varias versiones, pero no habían llegado a la correcta. Así que cuando Lana volvió finalmente y dijo 'Mirad, estoy interesada en hacer otra película', por supuesto, optaron por la cineasta que fue la génesis de Matrix".

Al final, el dinero potencial que ha hecho 'Matrix Resurrections' no ha sido tanto como el esperado —de hecho, podríamos hablar de "batacazo"—, pero eso no ha impedido que Ann Sarnoff, CEO de Warner Bros., ya haya manifestado su deseo de seguir adelante con una 'Matrix 5' con Lana Wachowski de nuevo al mando. Después de la alegría que me han dado con la cuarta y del tremendo soplo de aire fresco que ha supuesto, no seré yo quien se oponga.