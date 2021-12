'Matrix Resurrections': Lana Wachowski desvela que la cuarta película de la saga no es el inicio de una nueva trilogía

'Matrix Resurrections' al fin ha llegado a los cines -y también a HBO Max en Estados Unidos-, por lo que pronto sabremos si un nuevo éxito de taquilla o si acaba eclipsada por el fenómeno 'Spider-Man: No Way Home'. Pase lo que pase, lo que parece claro es que Lana Wachowski no tiene planes para continuar la historia, pues durante la premiere de la película en San Francisco ha confirmado que no va a ser el inicio de una nueva trilogía.

No es que Wachowski se extendiera demasiado en su respuesta, ya que se limitó a decir que sus productores estaban allí cerca y que no a la respuesta sobre si 'Matrix Resurrections' sería el lanzamiento de otra trilogía. Eso sí, que no lo tenga pensado a día de hoy no quiere decir que sea imposible, pues en su momento nadie contaba con una cuarta entrega de las aventuras de Neo y Trinity.

Tampoco hay que olvidar que el desenlace de 'Matrix Resurrections' se presta fácilmente a que haya al menos una quinta entrega, aunque me dejó unas sensaciones similares a las que tuve con 'Matrix' en su momento. Se puede seguir adelante pero quizá lo mejor sería dejarlo estar...

La propia Wachowski comentó en su momento que había decidido resucitar a Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss) buscando cómo lidiar con la muerte de sus padres, por lo que seguro que hubo algo de catártico en la realización de 'Matrix Resurrections'. No tiene pinta de que hacer más sería lo mismo para ella, pero técnicamente solamente ha descartado una trilogía, nadie le ha preguntado sobre si solamente tiene pensado hacer otra secuela más...