4 películas de ciencia ficción que fueron un desastre en taquilla y merecen una segunda oportunidad para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+

El esperado estreno de 'Avatar: El sentido del agua' hace que el cine de ciencia ficción vuelva a la primera línea. Todo apunta a que la cinta de James Cameron será un éxito de taquilla pese a su elevado coste, pero muchos otros títulos del mismo género se han estrellado a lo largo de los años. Hoy quiero proponeros 4 películas de ciencia ficción que fueron un desastre en taquilla pero que merecen una segunda oportunidad y que podéis ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max o Disney+.

En esta ocasión me gustaría aclararos que ninguna de las elegidas se trata de una gran película, pero sí de obras que creo que merecieron mejor suerte. Si quieres joyas incontestables de la ciencia ficción que se hundieron en cines para ver en plataformas, tenéis ya esta otra lista que hice hace unos meses. Y quizá os apetezca ver también esta lista de grandes películas que fracasaron injustamente disponibles en streaming.

'Ad Astra' (2019)

Dirección: James Gray. Reparto: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland

La obra más ambiciosa de toda la filmografía de James Gray, lo cual también le obligó a hacer ciertas concesiones, llegando al punto de que perdió el control sobre el montaje de la misma. Eso provoca ciertas inconsistencias en una propuesta impresionante en el apartado técnico pero que no está a la altura en lo emocional, por lo que ojalá algún día podamos ver un montaje al gusto de su director.

'El destino de Júpiter' ('Jupiter Ascending', 2015)

Dirección: Hermanas Wachowski. Reparto: Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth

Un caótico disparate con una interpretación de Eddie Redmayne especialmente lamentable. ¿Qué hace entonces aquí? Pues porque tiene una capacidad de fascinación muy difícil de explicar, imagino que en parte por la personalidad visual que le imprimen las Wachowski, y eso que a última hora les redujeron el presupuesto a la mitad. Además, tiene un ritmo muy vivo que invita a dejarse llevar si uno no se empeña en centrar en sus obvias y numerosas limitaciones.

Puedes verla en HBO Max

'Midnight Special' (2017)

Dirección: Jeff Nichols. Reparto: Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst, Adam Driver, Jaeden Martell, Sam Shepard

Con esta película sucede algo curioso, ya que el propio Jeff Nichols no quedó muy satisfecho con una obra con la que parece acercarse a algunos trabajos de Steven Spielberg. Al igual que sucede en todos los títulos incluidos en esta lista, el resultado final dista mucho de ser redondo, pero tiene un encanto particular, en parte por centrarse más en los personajes y contar con un reparto repleto de actores sobrados de talento, y además no se conforma con ser un producto comercial al uso y encierra varias sorpresas a lo largo del viaje.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Underwater' (2020)

Dirección: William Eubank. Reparto: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, T.J. Miller

Un cruce de ciencia ficción y terror con 'Alien, el octavo pasajero' como uno de sus grandes referentes y que reserva lo mejor para los minutos finales de la película. Antes llega a atascarse un poco durante su tramo central, pero sin llegar a perder nunca el interés, en parte por el efectivo clima de agobio que su director ya va fijando desde su explosivo arranque.

Puedes verla en Disney+

