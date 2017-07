Jeff Nichols se equivocó con 'Midnight Special': "La prensa y el dinero pueden perjudicarte muy rápido"

Tras sorprender con la aclamada 'Take Shelter', Jeff Nichols se convirtió casi de la noche a la mañana en uno de los autores más interesantes del cine estadounidense. No tuvo suerte con 'Mud', no estuvo a la altura de las expectativas, y ahora reconoce que el rechazo le afectó tanto que condicionó su posterior trabajo, 'Midnight Special'.

Esa propuesta de ciencia-ficción fue una de las dos películas de Nichols estrenadas en 2016; la otra fue 'Loving', un drama romántico aplaudido y nominado al Oscar. 'Midnight Special' gustó a una parte de la crítica pero pasó desapercibida para el público y ahora es recordada como muchos títulos de culto, por un grupo de fans que la reivindican cada vez que pueden (algunos con honestidad y argumentos, otros por presumir de paladar). El director admite que se equivocó.

En una imprescindible mesa redonda organizada por GQ, donde le acompañan Ava DuVernay, Cary Fukunaga, James Gunn, Jordan Peele, Dee Rees, Taylor Sheridan, Edgar Wright, Bong Joon-Ho y Patty Jenkins, Jeff Nichols reconoce que escribió 'Midnight Special' en un mal momento y señala que un autor debe tener mucho cuidado con la industria porque puede perjudicar muy pronto a su trabajo:

'Mud' fue un fracaso en Cannes. Nadie quiso comprarla. Así que el verano que escribí 'Midnight Special' lo hice con una espina clavada. Y resultó ser mi película menos exitosa y probablemente también la peor ejecutada. Es porque permití que me afectara la respuesta. Seríamos idiotas si no nos afectara. Pero de algún modo tienes que proteger esta cosa que eres, o puede herirte de verdad. Puede herir el trabajo."

Cabe destacar que 'Midnight Special' fue la primera película de estudio dirigida por Nichols, y si bien Warner le permitió libertad para decidir el montaje final, el cineasta cuenta que hicieron pases de prueba con público antes del estreno (posiblemente por la inseguridad que le causaron las reacciones de 'Mud'). Esto también afectó a 'Midnight Special' ya que Nichols añadió una escena al final tras leer las opiniones de los primeros espectadores:

"Pensé que tenía un final realmente elegante, donde simplemente no sabes lo que ha pasado. Pero a la gente le fastidiaba mucho. No podían dejarlo pasar. Así que se la envié a algunos amigos diciendo: 'No, no voy a responder a eso'.

Y entonces tuve esta idea que era práctica pero también parecía temática. Así que me permitieron volver atrás, rodar una escena adicional y ponerla. ¿Hace que la película sea drásticamente mejor? No lo sé. Me gusta y creo que ayuda a la película a establecerse un poco mejor en la parte final. No la habría hecho de otro modo."