4 de las mejores películas de ciencia ficción de 2022 para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+

Quedan ya menos de dos meses para tener que decir adiós a este año y poco a poco irán llegando los repasos a aquellos títulos imprescindibles que hemos visto a lo largo de este periodo. Por mi parte hoy he decidido hacer una parada en 4 de las mejores películas de ciencia ficción de 2022 que podéis ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+. Además, he intentado que sea una selección lo más variada posible.

Si se os quedan cortas las recomendaciones de hoy, también podéis echar un ojo a nuestro repaso a las mejores películas españolas de ciencia ficción en streaming, nuestra lista de las mejores películas de dicho género de los últimos años disponibles en plataformas, la de grandes películas que mezclan ciencia ficción y terror o la dedicada a geniales películas ambientadas en el espacio.

También puede interesaros nuestros repasos a las mejores películas de 2022 que tenéis en Netflix, el del mejor cine del año que podéis ver en Amazon Prime Video o el de las películas más destacables de 2022 que encontraréis en Disney+. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy:

'Bigbug'

Dirección: Jean-Pierre Jeunet. Reparto: Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Claude Perron, Stéphane De Groodt, Youssef Hajdi, Claire Chust, François Levantal, Alban Lenoir, Marysole Fertard, Helie Thonnat

La elección obvia habría sido 'Apolo 10 ½: Una infancia espacial', fácilmente una de las 5 mejores películas del año, pero ya la incluí en uno de estos artículos de recomendaciones semanales, por lo que me he decantado por el excéntrico último trabajo de Jean-Pierre Jeunet en el que une su estilo inconfundible con una historia que perfectamente podría estar sacada de 'Black Mirror'. Muy expresiva, tanto en lo narrativo como, sobre todo, en lo visual, no se trata de una obra redonda, pero es una sátira curiosa y llamativa con alguna que otra escena para el recuerdo.

Crítica de 'Bigbug'

Puedes verla en Netflix

'DC Liga de Supermascotas' ('DC League of Super-Pets')

Dirección: Jared Stern y Sam Levine. Reparto vocal: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, and Keanu Reeves

No podía faltar una dosis de superhéroes en la lista, y además una ideal para ver en familia y pasar un rato entretenido, ya que la primera colaboración de Dwayne Johnson con DC sigue siendo la mejor. Lo que no logró es ser la más exitosa, ya que esta divertida aventura pasó algo desapercibida en cines. En ningún caso diría que ni tan siquiera se acerque a ser una de las mejores películas animadas de la historia, pero sí es una eficaz comedia de ciencia ficción con el que pasar una tarde entretenida.

Crítica de 'DC Liga de Supermascotas'

Puedes verla en HBO Max

'Despidiendo a Yang' ('After Yang')

Dirección: Kogonada. Reparto: Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Haley Lu Richardson, Justin H. Min, Brett Dier, Clifton Collins Jr., Sarita Choudhury, Nana Mensah, Eve Lindley, Taylor Ortega

Mi primer instinto fue incluir aquí 'Samaritan', ya que la película de superhéroes de Sylvester Stallone fue una de las sorpresas del pasado verano, pero finalmente me he decantado por un título totalmente opuesto. en 'Despidiendo a Yang' encontraréis un drama futurista que explora el siempre estimulante tema de la inteligencia artificial desde una vocación más emocional al ver cómo una familia intenta por todos los medios salvar la vida de un robot al que consideran como un integrante más de la misma.

Crítica de 'Despidiendo a Yang'

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Predator: La Presa' ('Prey')

Dirección: Dan Trachtenberg. Reparto: Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Stefany Mathias, Stormee Kipp, Dakota Beavers, Harlan Blayne Kytwayhat, Geronimo Vela, Mike Paterson, Nelson Leis, Troy Mundle, Kyle Strauts

Una de las películas que más odio ha despertado en cierto sector del público simplemente porque su protagonista es una mujer. Por mi parte quedé muy satisfecho con la interpretación de Amber Midthunder y también con el enfoque más primitivo pero igualmente salvaje que hace la película dentro de este universo. Es cierto que es menos arriesgada que otras secuelas de la fundamental 'Depredador' pero también que es la más satisfactoria de la saga desde la original.

Crítica de 'Predator: La Presa'

Puedes verla en Disney+

