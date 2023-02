"No me dais miedo". Bella Ramsey responde a los ataques homófobos hacia 'The Last of Us' y promete que la temporada 2 será fiel al videojuego

Ninguna serie ha dado tanto de lo que hablar durante estas últimas semanas como 'The Last of Us'. Muchas veces ha sido para alabar esta adaptación del popular videojuego que en España puede verse en HBO Max, pero también ha recibido ataques muy duros, sobre todo la campaña de review bombing hacia su tercer episodio. Nick Offerman ya se pronunció al respecto y ahora ha sido Bella Ramsey la que ha querido dejar las cosas claras.

"Tendrán que acostumbrarse"

La actriz que da vida a Ellie en 'The Last of Us' ha destacado en una entrevista concedida a GQ que no le preocupan demasiado esos ataques y que a ese tipo de espectador no le va a quedar otra que acostumbrarse a que la serie no va a echarse atrás en ese tema:

No estoy especialmente preocupada por ello. Sé que la gente pensará lo que quiera. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene una trama gay o porque tiene un personaje trans, es cosa tuya, y te lo estás perdiendo. No me dais miedo. Creo que eso viene de un lugar de desafío.

Además, Ramsey también reveló que había tenido la oportunidad de estar en la sala de guionistas que ya trabaja en la ya confirmada segunda temporada de la serie y que todo apunta a que va a ser muy fiel al segundo videojuego, especialmente en todo lo relacionado con el contenido queer:

Ha sido genial oírles hablar de ideas. He visto bastante gameplay del segundo juego, sólo por curiosidad. Creo que lo más probable es que la serie vuelva a seguir el argumento de los juegos. No creo que haya mucha necesidad de rellenar huecos.

El cambio que sí parece probable es que una sola temporada no va a ser suficiente el segundo videojuego, pues Craig Mazin ya ha dejado claro que "la idea sería hacer más de una temporada más". Veremos en qué queda la cosa, pero en HBO dudo que pongan pegas, que 'The Last of Us' está siendo un éxito impresionante en audiencias.

