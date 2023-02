'The Last of Us' vuelve a superar a 'La Casa del Dragón' con otro récord en audiencias que la precuela de 'Juego de Tronos' no pudo conseguir

El estreno de 'The Last of Us' en HBO ya se saldó con un gran éxito, pero es que la serie no deja de crecer semana a semana. Con el segundo capítulo rompió un récord histórico de la cadena y las audiencias del tercer episodio han sido aún mejores, algo que ni siquiera logró 'La casa del dragón', pues perdió seguimiento en su tercera semana -aunque luego volvió a crecer-.

Imparable

El capítulo 'Mucho mucho tiempo' ha conseguido 6,4 millones de espectadores durante la noche de su estreno en HBO, lo cual supone un crecimiento del 12% respecto a los 5,7 millones que tuvo 'Infectados'. Este a su vez supuso una mejora del 22% respecto a los 4,7 millones de televidentes conseguidos por 'Cuando te pierdas en la oscuridad'.

También hay que tener en cuenta que esos datos representan solamente una parte de la audiencia de 'The Last of Us', pues desde HBO aclaran que los dos primeros episodios tienen ya un promedio de 21,3 millones de espectadores. Esa cifra sí recoge todas a través de la cual se puede ver la serie.

Ahí sí que 'The Last of Us' todavía tiene margen de crecimiento, pues 'La casa del dragón' cerró su primera temporada con una audiencia media de 29 millones de espectadores. Tampoco está nada mal quedar en segundo lugar -a la segunda temporada de 'Euphoria', que promedió 19,5 millones de espectadores, parece que va a dejarla atrás fácilmente-, pero habrá que estar atentos hasta donde logra crecer.

Por cierto, para que os hagáis una idea mejor del impacto de 'The Last of Us', 'Juego de Tronos' no superó esos 21,3 millones de espectadores de media hasta su sexta temporada. Además, tampoco logró que su audiencia fue a más durante sus tres primeros episodios, ya que el seguimiento del segundo cayó ligeramente respecto al primero.

