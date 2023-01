'The Last of Us' destroza un récord histórico de audiencia en HBO que ni siquiera 'Juego de Tronos' o 'La Casa del Dragón' lograron

El estreno la semana pasada de 'The Last of Us' se saldó con el segundo mejor estreno de una serie de HBO en más de una década. La noticia ahora es que con su segundo episodio ha crecido tanto que los ejecutivos de la cadena han anunciado que es la serie cuya audiencia ha crecido más del primer al segundo capítulo en toda la historia de HBO.

Exitazo

En concreto, 'Infectados' ha sumado 5,7 millones de espectadores durante su estreno en la cadena, lo cual supone un aumento de un 22% respecto a los 4,7 millones de la semana pasada. Ya es inusual que una serie crezca en audiencia del primer a segundo episodio, pero este crecimiento es inaudito.

Por ejemplo, 'Juego de Tronos' bajó del primer al segundo capítulo -pasó de 2,2 millones de espectadores a 2 millones, pero a partir de ahí cogió impulso y para final de temporada ya sobrepasaba los 3 millones-, mientras que 'La casa del dragón' mejoró pero no tanto -de 9,98 millones de espectadores a 10,2 millones-. Poca broma con lo que ha conseguido 'The Lasf of Us'.

Además, hay que tener en cuenta que los datos de la noche del estreno solamente representa una parte de la audiencia total del mismo -desde la cadena se comenta que suele oscilar entre el 20 y el 40%-. En el caso de 'The Last of Us', el primer episodio ha crecido hasta los 18 millones de espectadores, casi el cuádruple de sus datos iniciales...

Lo que está claro es que 'The Last of Us' está arrasando y ahora la duda está en saber cuál será su techo.

