La temporada 2 de 'The Last of Us' se va a quedar corta: los creadores de la serie de HBO hablan sobre sus planes de futuro

Una cosa que había quedado clara con 'The Last of Us' antes incluso de su estreno es que sus máximos responsables no querían alargarla más de la cuenta y que la serie de HBO iba a cubrir lo que contaron los dos videojuegos de Naughty Dog. Era lógico pensar que entonces iba a contar con dos temporadas, pero sus creadores han dejado claro que ese no es su plan.

"La idea sería hacer más de una temporada más"

En declaraciones concedidas a Gizmodo, Craig Mazin ('Chernobyl') ha destacado que "la primera temporada cubre los eventos del primer juego" y también lo que se contaba en el DLC 'Left Behind', pero de cara a una posible segunda temporada ha afirmado lo siguiente:

Creo que la cantidad de historia que nos queda por cubrir sería más que una temporada de televisión. Así que, suponiendo que podamos seguir adelante, la idea sería hacer más de una temporada más. Pero este no es el tipo de serie que va a ser de siete temporadas.

Mazin no lo dice directamente, pero todo apunta a que el plan que tienen Neil Druckmann y él es que 'The Last of Us' tenga tres temporadas, destacando que "nos aprovechamos de poder entender todo el contexto cuando hicimos las tramas de esta temporada". Eso no sucedió con los videojuegos, pues Duckman apunta que "la mentalidad es que la historia podría terminar aquí, que quizá nunca hubiera una oportunidad de hacer secuela".

Además, Mazin deja claro que es muy poco probable que la serie vaya más allá de lo que se cuenta en 'The Last of Us 2', pues "menos que suceda un milagro, el trabajo de producción de un videojuego se acelere un 1000% y el tercer juego aparezca por arte de magia, no estoy interesado en ir más allá de la historia original". Al respecto, incide en sus motivos para actuar así como guionista:

Como espectador, no tengo ningún problema en ver series que siguen y siguen y siguen. Ningún problema. Pero como guionista, no quiero verme en la tesitura de hacer girar los platos para dar vueltas a las cosas temporada tras temporada. Para mí, es importante que las cosas tengan un propósito, y si tienen un propósito, eso significa que tienen un final. Eso significa que todo lo que haces está cuidadosamente seleccionado y elegido, no está ahí solamente para continuar...

Por el momento, HBO no ha anunciado la renovación de 'The Last of Us' por una segunda temporada, pero todo apunta a que es una mera cuestión de tiempo. A fin de cuentas, está arrasando en audiencias y batiendo récords históricos de la cadena. Eso sí, Druckman ha dejado claro en BuzzFeed que ellos ya hablan sobre el futuro:

Hemos mantenido conversaciones sobre adónde iríamos si nos renuevan. Todavía no hay nada oficial. La respuesta hasta ahora ha sido increíble, así que rezamos para que la gente siga viéndonos, sigamos teniendo esta respuesta y haya más historia que contar. Solamente queremos adaptarnos a los juegos, así que no queremos salirnos de ellos.

